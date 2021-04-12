日本防相與美印太司令會談　確認台海和平重要性

▲日本防衛大臣岸信夫與美國印度太平洋司令部司令戴維森。（圖／翻攝自推特／防衛省・自衛隊）

文／中央社記者楊明珠東京12日專電

日本防衛大臣岸信夫與美國印度太平洋司令部司令戴維森今天在日本防衛省會談，兩人確認維持台灣海峽和平與安定的重要性。

日本產經新聞報導，岸信夫與戴維森（Philip Davidson）今天在防衛省舉行會談，兩人針對中國動向、東海及南海局勢交換意見，確認了維持台灣海峽和平與安定的重要性。兩人都認為，為了實現「自由且開放的印度太平洋」，美日有必要持續合作。

岸信夫與戴維森都同意美日應藉由日本自衛隊與美軍的聯合訓練加強遏止力與因應能力。會談時，兩人也討論如何因應北韓開發彈道飛彈的問題，認為美日應合作。

戴維森表示，美日同盟是地區和平與安定的基礎，對於美日同盟今後的發展感到樂觀。岸信夫強調，美日國防合作已急速深化。岸信夫感謝戴維森為區域和平與安定、美日同盟發展扮演了極重要的角色。

戴維森在會晤岸信夫之前，先與日本自衛隊統合幕僚長山崎幸二舉行會談。戴維森近期之內將卸任，此次訪日是為了前來接受日本政府頒贈勳章。

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