「詭異光球」盤旋家門口　59秒影片超清晰！他看監視器嚇傻

記者吳美依／綜合報導

外國網友SwingsetSuperman查看家門口的監視器，卻發現鏡頭捕捉到詭異畫面，只見數個迷你光球緩緩飄到門廊上，互相「追逐」，高低飛舞盤旋，不久後離開。他將這段59秒的清晰影片分享至Reddit論壇，引發各方揣測和熱議。

根據影片畫面，光球4月1日凌晨0時53分左右出現在鏡頭右方，一開始如同「排隊」般同時移動，之後又有另外幾顆加入。它們變換多種飛行「隊形」，並在門廊上徘徊一陣子後，才從右方離去。

▲詭異光球在門口互相追逐，高低飛舞盤旋。（圖／翻攝reddit）

一名網友表示，光球的移動方式和路徑奇怪又有趣，「我想不到任何自然界的東西也會這樣」。另一人認為，它們很像一支迷你UFO艦隊，「誰說外星人一定很巨大？」也有民眾發現，光球似乎會彼此追逐，或者同時掉頭往回飛，「這很奇怪。它們在某種程度上是成排移動的，這是你在一般蟲子身上看不見的協調性」。

最後，一名網友以「100％的自信」提出解釋，他表示，自己在後院架設一台夜間相機，且經常在鏡頭裡看見類似畫面，「那只是隨風飄動的蜘蛛網，光球就是卡在網上的東西，最下面那顆看起來像是被蜘蛛網包住的死蟲。我知道有些人不願相信，但這就是你們的答案」。

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