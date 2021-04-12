25歲人妻產後7個月突腹痛！　超商門口「產下女嬰」夫看傻眼

▲女子與丈夫都不知道已經懷孕了，因此深感震驚。（圖／khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國一名25歲少婦10日在便利商店工作時，突然感覺腹部一陣劇痛，一開始以為是經痛，因此便打電話給丈夫，請他到店裡一趟。怎知丈夫抵達工作地點後，卻發現店裡一片混亂，而他的愛妻竟然還產下了一名女嬰。令人驚訝的是，這名少婦7個月前才剛生產完，兩夫妻根本就不知道又懷了一胎。

根據當地媒體Khaosod報導，現年25歲的女子10日在便利商店工作時，突然感覺肚子一陣疼痛，甚至痛到無法起身，只好和店長協調是否讓她躺著休息一下，同時聯絡丈夫，然而疼痛的感覺卻遲遲沒有消退，說時遲那時快，躺在長椅上的女子竟突然「羊水破了」，並開始「生產」。

現場的工作人員一陣慌亂，連忙叫救護車，並試圖幫她接生。而待這名女子的丈夫到場後，她已經產下一名女嬰，當時連臍帶都還沒被剪下，而一行人隨後也將母女兩人送到醫院。據悉，女子才剛到這間便利商店工作一個月。

當事人的丈夫表示，兩夫妻根本不知道妻子已經懷孕了，而且妻子7個月前才剛生產完畢，讓他感到很茫然。不過他也表示，有可能是因為妻子的塊頭比較大，因此懷孕了也沒看出來。不過他怎麼都沒想到，10日妻子打給他說肚子痛，等他趕往現場後，竟然就多了一個女兒。

當地鄰居得知消息後，紛紛跑來問便利商店的門牌號，聲稱是個幸運數字，因此要拿去買樂透。

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