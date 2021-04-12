警告美軍別進烏克蘭　俄：可以試試看，但後果自負！

▲俄羅斯與烏克蘭的緊張局勢持續惡化。（圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

面對美國政府明確力挺「不會讓烏克蘭獨自對抗俄羅斯的侵略」，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）今表示，烏東頓巴斯（Donbass）地區當前局勢極度危險，儘管俄羅斯並不希望和烏克蘭發生戰爭，但美烏的舉動很可能是「一系列危險爭端的開始」，美國可以試試看駐軍烏克蘭，但後果一切自負！

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在4月4日的時候，如願以償地和美國總統拜登進行了對話，雙方針對俄羅斯「可能對烏克蘭發動侵略攻擊」的議題進行了討論。拜登在通話中表示，將堅決捍衛烏克蘭的國家主權和領土完整。對此，澤連斯基會後也在推特高調炫耀「美國強力支持烏克蘭」。

在美烏總統通話後，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）也發聲明表示，俄羅斯在邊境調動軍力是「可信的」，美方相當關切俄羅斯對烏克蘭的軍事威脅行為，並已做好出手干預的準備。

▲俄軍集結烏克蘭邊界。（圖／路透社）

另外，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）也在簡報會中表示，美方與北約盟邦正日益關切俄羅斯在烏克蘭邊境的軍事集結，目前，俄軍在烏克蘭邊界的人數「是2014年以來最多」 。

對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫受訪時表示，美烏的舉動很可能是「一系列危險爭端的開始」，美國政府完全可以試試看駐軍烏克蘭」，但如果真的這麼做，俄羅斯將採取「一切必要措施」來確保國家安全。

佩斯科夫也指出，烏東頓巴斯（Donbass）地區當前局勢極度危險，隨時可能爆發內戰，不過俄羅斯並不希望和烏克蘭發生戰爭，「沒有人打算邁向戰爭，也沒有人能接受烏克蘭發生內戰的可能性。」