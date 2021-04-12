摩鐵1女報案淚訴「我想吃炸醬麵」　機智員警讀懂暗號！破獲性侵

▲南韓一名女子差點慘遭性侵，連打4通報案電話向警方求救。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

南韓警方日前發揮敏銳的觀察力，阻止了一起性暴力案件，一名女子在凌晨接連撥出4通報案電話，為了不讓嫌犯起疑，她佯裝接聽電話的是自己的父親稱，「爸爸，我想吃炸醬麵。」雖然有可能是惡作劇電話，但機警的警察沒有放過任何可疑的徵兆，隨即派人出動前往汽車旅館救出受害女子。

根據《韓聯社》報導，南韓首爾警方11日凌晨0時30分起陸續接到了4通報案電話，受害女子在前3次通話中只說了一句「汽車旅館」便掛斷，但第4次接通之後，女子卻突然開口喊道，「爸爸，我想吃炸醬麵。」

接線員警起初感到相當詫異，卻越想越覺得可疑，便佯裝父親的口吻繼續與女子通話，爭取時間追蹤訊號發出位置，以確認汽車旅館的地址。同時，員警更向受害女子詢問她所在樓層等詳細資訊。

報導稱，轄區警署隨即派出警力前往女子所在的汽車旅館，員警抵達現場後，果真在旅館樓梯間發現一名赤腳的女性正在哭泣，不僅成功救出受害女子，也在汽車旅館客房內逮捕了2名男性嫌疑人，目前警方仍在調查案發經過與其他情況。

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