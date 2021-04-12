手榴彈炸死一卡車18士兵！　庫基民族軍重創緬甸軍

▲站在軍用卡車旁邊的緬甸士兵。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

緬甸不時傳出有軍警被民兵組織殺害，位於印緬邊界的實皆省塔木鎮在10日就有至少18名士兵被殺死，也有消息指出死亡人數上看19人。緬甸軍方在政變後持續在各地進行血腥鎮壓，卻否認有在抗議行動中殺害民眾及兒童，並稱恐怖份子意圖抹黑軍政府，致使民眾忍無可忍。

據緬甸「伊洛瓦底江雜誌社」（The Irrawaddy）報導，塔木鎮一位未參與抗議行動的年輕人和兩名朋友騎機車在街上時遭到槍殺，而在週六下午的鎮壓中，另一名男子也被槍殺，當地居民表示，鎮壓行動從週六中午持續到週日早晨才停止。

塔木鎮一名示威者指出，「軍警使用榴彈發射器、機關槍和炸藥對我們發動攻擊」，但他也聽聞，有人將手榴彈扔進軍用卡車中，炸死19名士兵。另一位居民則表示，聽說有軍警被塔木鎮的民兵部隊殺害。

對此，緬甸民兵組織「庫基民族軍」（Kuki National Organization, KNO）在週六晚間發表聲明，表示這18名士兵是死於當地居民、示威者及庫基民族軍的行動。

此外，塔木鎮的安全部隊試圖破壞示威者設置的路障時，也有4名士兵遭殺害，另根據政治犯援助協會統計，截至週六，自2月1日緬甸軍方發動政變以來，至少有701位平民被軍政府殺害。