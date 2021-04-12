3天狂搖200次↑　鹿兒島十島村有感地震頻傳　村民搖到怕：不敢睡！

▲鹿兒島十島村已經連續數日不斷發生有感地震，當地民眾人心惶惶。（圖／日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

日本鹿兒島十島村自9日晚間開始，觀測到超過200次的震度1以上有感地震，而村裡的惡石島更是觀測到4次震度4的地震。對此，村民紛紛感到不安，連晚上都睡不好，深怕又如同20年前一樣再度發生需要撤離的大地震。當地氣象台也提醒，十島村未來幾天仍有可能持續出現地震，村民還需小心謹慎。

根據《日本放送協會》報導，鹿兒島十島村9日晚間開始不斷發生地震，而震央皆在吐噶喇群島附近海域，而十島村內的惡石島截至12日下午2時前更是觀測到4次震度4的地震。根據觀測數據，惡石島與小寶島一共觀測到15次震度3的地震，震度1以上的有感地震更是高達212次。

一名為了就診從惡石島搭船抵達鹿兒島港的56歲男性表示，「前天早上有出現震度4的地震，那次是最強的，大概左右搖晃了10秒左右。」而他也表示，「每當地震又開始時，都會被驚醒，再也睡不著。20多年前也曾經因為發生震度5的地震，所以島上居民紛紛跑去避難，希望這次不會這麼嚴重。」

吐噶喇群島附近海域近日接連發生地震，氣象台也提醒，未來幾天仍不排除會繼續發生大大小小的地震，請居民務必小心謹慎，切勿掉以輕心。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事



超划算iPhone 12來了！5色可選不用等 還有加碼禮