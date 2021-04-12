緬軍扣押示威者遺體！一具要價2400元　家屬交錢才可領屍

▲緬甸軍方要求家屬支付12萬緬元，才可將在鎮壓中被安全部隊殺死的親屬遺體領回家。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

緬甸爆發軍事政變後，許多民眾紛紛走上街頭抗議，在軍方的強硬鎮壓下，據報已有逾700名平民喪生。最近有參與示威活動的人士指出，緬甸軍方要求家屬支付12萬緬元（約新台幣2400元），才可以將在血腥鎮壓中被安全部隊殺死的親屬遺體領回家。

據CNN報導，緬甸軍方安全部隊9日對位於仰光東北90公里處的勃固（Bago）發動突擊行動，使用衝鋒槍、榴彈等武器，直接向勃固的抗議者開火，造成至少82人死亡。勃固大學學生會事後在Facebook上po文指出，軍方要求家屬先繳交12萬緬元的費用，才能取回在9日的示威活動中死亡親屬的遺體。

儘管軍方尚未向CNN證實此事，但CNN報導稱，自由亞洲電台緬甸語頻道作出了與勃固大學學生會內容吻合的報導。當地目擊者告訴CNN，自9日以後，勃固許多居民已逃到附近的村莊，該地區的太平間現在屍體堆積如山，網路服務也已被切斷，而安全部隊正在該地區進行搜查。

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