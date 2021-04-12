兩派工人互看不爽！直接抄磚頭猛砸　「25人狂暴大亂鬥」影片曝

▲哈薩克兩派工人互看不爽，直接在工地開戰。（圖／翻攝自YouTube／LADAKZ Резерв）

記者張寧倢／編譯

國外網路社群中最近流傳一段誇張影片，哈薩克一群建築工人們之間產生口角，沒想到竟演變成「工地大亂鬥」，工人們分成兩派人馬，隨手拿起磚塊就直接朝著對方狂砸，而且似乎並非所有人都有戴上工程帽，混亂的械鬥場面也引發了網友熱議。

根據《每日星報》報導，這起事件發生在哈薩克中部的加拉干達市，一名起重機操作員拍下了可怕的鬥毆現場，影片顯示，在未完成的建案工地中，兩派工人們只隔著一道矮牆爆發激烈口角，突然間有人拿起建料磚頭用力砸向牆後的工人，對方也不甘示弱地立刻反擊，一場「野蠻的磚頭混戰」隨即引爆，令人擔憂的是，似乎不是所有人都有戴工程安全帽，更有部分工人一心只想逃跑。

報導指出，影片在網路上廣為流傳，最終落入警方之手，警察已逮捕了大約25名涉案工人，並依暴力騷亂罪將其全數拘留，而關於引發這起群體鬥毆的始作俑者則仍在調查當中。許多網友留言表示，「當作磚頭、建材不用錢？」、「是不是起重機操作員不小心弄掉東西，然後就意外引發大戰」、「兩派人馬各自發揮了良好的團隊精神」、「工人們透過這場戰役更了解彼此，但現在工作量暴增3倍」。

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