「巴西變種病毒」襲虐滑雪勝地　加拿大驚問：從哪來？

▲加拿大黑梳山滑雪場提早關閉。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

加拿大新冠確診數不斷攀升，滑雪勝地惠斯勒黑梳山（Whistler Blackcomb）更在3月底爆出高傳染性巴西P1變種病毒，當下立即關閉滑雪場，仍無法阻止病毒在社區迅速散播。英屬哥倫比亞省（British Columbia）現已確診877例P1變種病毒，為巴西以外全球P1變種病例最高國家，其中逾1/4例都與黑梳山滑雪場有關。

P1變種病毒傳染性極高，對於年輕人有更大致命風險，同時能夠重複感染已康復者，現已造成巴西醫療體系崩潰癱瘓。 加拿大防疫專家表示，對於P1病毒在惠斯勒滑雪場的爆發感到驚訝，不知道變種病毒散播源頭，最初感染確診的84人中，並無人近期曾離開加拿大。

變種病例中大多為年輕人，多數也施打過疫苗，卻仍無法阻止病毒散播。當地酒店22歲員工瑞德（Nora Reid）表示，他並不知道自己3月中旬感染的是哪種病毒，只知道當下感受「骨頭深處」的強烈疼痛及重度疲勞，迫使她臥床休養數日。其他員工則強調，對於變種病毒爆發並不驚訝，因為「人們從全國甚至全球各地來到這裡」，自己在接種疫苗幾天後就遭病毒感染。

由於該省錯過篩檢關鍵期，當地政府對病毒傳播範圍仍不清楚。流行病學博士蘇希（Jean-Paul Soucy）表示，英屬哥倫比亞在追蹤病例能力嚴重落後其他省分，同時「國家延遲邊境檢疫也有極大影響，如過措施幾個月前就開始實施，這起變種病例爆發也許能減緩，甚至全數預防。」