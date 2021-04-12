正妹參賽「穿蕾絲內衣」秀豪乳！對手爆氣罵不尊重　狠揍成豬頭

▲澳洲拳擊手布里吉絲因穿著黑色性感蕾絲內衣參賽，而遭對手柯特妮狠狠地「教訓」了一頓。（圖／翻攝自IG／ebanie_bridges）

記者葉睿涵／綜合報導

澳洲金髮正妹拳擊手布里吉絲（Ebanie Bridges）10日在WBA最輕量級女子冠軍戰中，因穿著黑色的性感蕾絲內衣參賽，引發來自英國的對手柯特妮（Shannon Courtenay）強烈不滿。兩人不僅在賽前展開激烈口水戰，柯特妮還在比賽中狠狠地「教訓」了布里吉絲一頓，讓布里吉絲經歷血戰後，輸掉比賽。

綜合外媒報導，在賽前的量體重環節中，布里吉絲身著黑色性感蕾絲內衣登場，還在量體重的過程中，不斷搔首弄姿、擺出多個姿勢，展現其傲人的魔鬼身材。布里吉絲輕佻的舉動激怒了對手柯特妮，她發火怒道，「這是一場世界冠軍大戰，我們是戰士，不是性感內衣模特，請妳對比賽放尊重點！」

Aussie boxer Ebanie Bridges disfigured in brutal bout https://t.co/vg55ph6duP pic.twitter.com/Ngh7RLzEsQ — New York Post (@nypost) April 11, 2021

布里吉絲毫不理會柯特妮的警告，氣得柯特妮在比賽中對其狠下毒手，她拳拳到位、絲毫不留情，讓布里吉斯整場一路挨打，猛遭組合拳攻擊，更在第7回合中吃下對手一記鉤拳，讓她的左眼在賽後腫起一個紅色大血包。

裁判最終一致判定柯特奈奪勝封后，她欣喜若狂，「我無法用言語形容我現在有多雀躍，我和整個團隊都非常努力，我的刺拳直接打上了她的眼睛，那是我打得最好的時間點。」而布里吉絲在接受iFL TV的採訪時表示，「我在比賽的最後3輪中幾乎完全看不見，但我還是不願意退出，我不會放棄。」

之前《每日郵報》曾報導，有著「金色轟炸機」（Blonde Bomber）外號的布里吉絲除了是一名拳擊手外，也在雪梨一所高中教數學，她亮麗的外型與認真的教學態度讓她深獲學生喜愛，而她平日溫婉的形象也和擂台上的她有著強烈對比。

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