前男友聯手女友搶小孩！她慘被當「代理孕母」...網狂勸：快跑

▲有女子在分手後才得知自己懷孕了，沒想到前男友竟還聯手前女友要來「搶小孩」。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者閔文昱／綜合報導

在與另一半分手時，多數人都希望能好聚好散，美國卻有一名女網友在與交往3個月的男友分手後，驚覺自己懷了對方的孩子，對方竟然還聯手自己的現任女友要來「搶孩子」，把她當成「代理孕母」一般看待，讓她相當崩潰。

這名女網友在知名論壇「reddit」發文表示，自己的前男友喬（Joe）在與她分手後，就跑去找前女友金（Kim）復合了，不過她也在事後發現自己竟懷了對方的孩子，而且還是一對雙胞胎，喬在得知這個消息後也感到非常高興，因為他的女友患有不孕的症狀，因此他們希望能成為孩子的父母，但這樣的要求也被原PO給拒絕了。

▲女子認為自己被當成了代理孕母看待。（示意圖／路透社）

想不到2人在被拒絕後，不僅不死心，反而更積極的想要參與原PO分娩及哺育的計畫，甚至還擅自舉辦了「寶寶性別揭示派對」而不邀請她，種種的行為都讓她忍無可忍，要求他們停止把她當成「代理孕母」的行為，因為小孩並不是他們的孩子，要等到孩子出生後，喬才能夠爭取撫養及監護權，結果這樣的舉動竟遭來金以及她的家人一陣痛罵。

原PO表示，金的媽媽還為此特地打電話給她，並堅持要給他們其中一個寶寶，讓她嚇得趕緊到警局報案，可惜因沒有明確的犯罪行為，所以警察也無能為力。而金在事後得知她公開這個消息後，竟還找到她上班的地方，並破壞她的車以及打破一堆辦公室窗戶，最後被以「非法侵入」和「危害安全」等罪名被逮捕，而她被逮捕時還憤怒地向原PO吼道，「妳偷走了我的生活以及原本應該屬於我的一切。」

許多網友看完原PO的遭遇後，也紛紛給出建議「記得保留所有證據以備不時之需，然後記得離他們遠一點」、「趕快幫小孩申請保護令，以免讓精神不穩定的金傷害到你們，未來在爭取撫養權的時候也會有幫助」，也有律師表示，由於當事人所處的州並沒辦法在法律上證明孩子在出生前屬於母親的，因此建議她趕緊搬到別的州去。