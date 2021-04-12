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「錯過最後一面」超內疚！哈利抵英奔喪　為了1關鍵先見查爾斯

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國王子哈利11日飛抵家鄉英國，就為了參加菲利普親王皇家禮葬。事實上，哈利王子與菲利浦親王之間的關係相當不錯，知情人士透露，哈利王子因為沒有親自陪在祖父身邊送最後一程，內心感到相當內疚。對於接受歐普拉專訪爆料王室秘辛引起的風波，外傳哈利接下來將會先與父親查爾斯王儲見面進行商討。

▲▼菲利普親王,哈利王子。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國白金漢宮宣布，菲利普親王（Prince Philip）皇家禮葬將於17日舉行。圖為菲利普親王（左）與哈利王子（右）。（圖／達志影像／美聯社）

綜合《美國周刊》、每日星報報導，英國白金漢宮10日證實哈利將返回英國參加菲利普親王葬禮一事，現已知他是隻身一人返回家鄉奔喪，正在待產的妻子梅根（Meghan）及兒子亞契（Archie）留在加州的家。依據最新消息，哈利飛抵倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）後，由保安人員護送離開，展開居家隔離。

其實哈利與菲利普親王之間的關係親密，消息指出，祖父辭世一事讓哈利感到非常難過，且因沒有親自陪伴在祖父身邊走完人生最後這段時光感到內疚，決心返回英國與王室家族團聚，「女王也想要哈利回來，而哈利也希望能回家，致敬祖父。」

據了解，哈利會先與父親查爾斯王儲見面，並針對他與梅根接受歐普拉專訪爆料王室秘辛一事進行商討。

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