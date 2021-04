吃一口花生餅乾…女演員過敏休克！癱瘓躺床8年　獲8.4億天價賠償

▲美國女演員賈卡隆(Chantel Giacalone)。(圖/翻攝自Facebook/The Grinning Buffalo)



記者張方瑀/綜合報導

美國女演員賈卡隆(Chantel Giacalone)2013年在一場活動吃下含有花生醬的餅乾後,引發嚴重過敏性休克反應,又因當時現場的救護站急救失誤,導致左腦受損,讓她這8年來都癱瘓在床上。現在法院最新判決出爐,賈卡隆獲得2950萬美元(約新台幣8.4億元)的賠償金。

根據《紐約郵報》報導,賈卡隆2013年出席了在拉斯維加斯的時裝展,並在展場上擔任模特兒,當時朋友拿了一杯優格給她,上面還放了一小塊胡椒鹽餅乾,結果沒想到餅乾裡的花生醬,讓賈卡隆立刻出現過敏性休克。

她的朋友立刻將她送去活動現場的醫療站,結果提供救護服務的「西部醫療救護車」(Medic West Ambulance)卻急救失當,導致賈卡隆腦部缺氧數分鐘,最後全身癱瘓,至今已躺在病床上8年,只能依賴導管進食,並透過眼神交流。

Attorney Christian Morris argued in the nearly three-week civil trial that MedicWest negligently treated Chantel Giacalone’s allergic reaction. #RJNowhttps://t.co/ydVo1ObKak