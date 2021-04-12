尷尬到極點！孫子手機響起葛仲珊「這首歌」　撿骨裝罐時被長輩怒瞪

▲接體員「BigBrother大師兄」在臉書分享，某次家屬在幫奶奶撿骨裝罐時，因為一通電話打來，作響的手機鈴聲讓現場陷入一片尷尬。（示意圖／達志影像）

記者洪菱鞠／台北報導

從事殯葬業的接體員「BigBrother大師兄」，經常在臉書分享工作遇到的各種大小事，他提到，某次家屬在幫奶奶撿骨裝罐時，原本莊嚴溫馨的場面，突然一個孫子的電話響了，一聽到手機鈴聲是葛仲珊「這首歌」，立刻引來長輩不滿怒瞪，讓現場陷入一片尷尬。

「BigBrother大師兄」在臉書寫道，「裝罐的時候，有時候家屬會仔細的看著先人的骨頭，問一些問題，有時候大家會很莊嚴的站在一旁，隱隱約約還會聽到一些啜泣聲」，某天，一大堆孝男、孝女、孝孫、孝孫女齊聚在一堂，一邊聊著奶奶身前的小故事，一邊等待著工作人員撿骨、裝罐，整個過程相當溫馨，沒想到其中一個孫子的手機響起，不只破壞氣氛，更讓幾個長輩惡狠狠的盯著他看。

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他提到，「孫子滿臉通紅得拿出手機關掉，其實撿到一半手機響也還好，沒什麼大不了的，只是那天響的那個鈴聲，是葛仲珊的『打破他』」。嚴肅場合發生這樣的窘況，讓在場的人頓時不知所措，而「BigBrother大師兄」事後回想並發文分享後，令一票網友看了不禁嘴角失守，「這位孫子的手機鈴聲也太巧了」、「不知道大師兄有沒有內傷」、「看到 打破他 我真的大笑！！！」

「BigBrother大師兄」也另外分享自己的經驗，某天他載爺爺出門時，放了一首頑童的《討客兄》，爺爺皺著眉頭聽完後，問他這首歌是在唱什麼，他才驚覺，「原來在長輩面前，自己的歌單要注意呀！」