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哈利抵英奔喪　前首相監護人：修補皇室裂痕「好機會」

▲▼菲利普親王,哈利王子。（圖／達志影像／美聯社）

▲已故菲利普親王與哈利王子。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

英國女王相伴75年的丈夫菲利普親王（Prince Phillip）9日於溫莎城堡（Windsor Castle）去世，享年99歲，移居美國的哈利王子於11日返回倫敦奔喪，是自2020年退出王室後首度返國。監護人約翰爵士（Sir John）表示，在悲痛之際，這將會是一個修補皇室關係裂痕的「好機會」。

自黛安娜王妃1997年去世後，前英國首相約翰爵士被任命成為威廉王子及哈利王子的特別監護人。他在《BBC》訪談中透露，希望能盡快解決惡性摩擦，「由於祖父的去世，二人都處在極大悲痛中，或許是個修補裂痕、相互支持的好機會。」

哈利王子與梅根2020年初宣布離開王室，在歐普拉專訪中爆料王室的種種不公以及歧視問題，與王室成員關係極度緊張。哈利在專訪中指出，父親查爾斯王子已拒絕回復電話，造成很多無法彌補「傷害」，與哥哥威廉王子關係也仍處「空虛」景況。

外界對於哈利返國抱有爭議，但消息人士透露，「女王已宣布為期2週皇家哀悼期，家庭重心將侷限悼念菲力普親王的逝去，絕對不會專注在解決公共關係，但私下溝通可幫助重啟父親和已故祖父的情感關係。」

約翰爵士強調，菲利普親王是女王唯一可以「卸下重擔、傾訴自己的人」，他的逝世在女王心中「留下了巨大空虛」。安德魯王子悲痛表示，自己非常愛戴父親，失去生命中一位「可以倚靠的人」，也「失去這個國家的祖父。」

哈利王子預計將停留肯辛頓宮（Kensington Palace）的諾丁漢小屋隔離，等待新冠疫情檢測結果。報導指出，妻子梅根（Meghan Markle）原想一同參加葬禮，卻因懷有身孕，尊循醫囑停留加州。

菲利普親王的葬禮於4月17日在溫莎城堡的聖喬治教堂舉行，現場會有30位皇室成員參加，同日當地下午3點全國將默哀1分鐘，屆時哀悼期結束。

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