才逃火燒車！17歲嫩妹「踩到電線」觸電慘死　暴風雨出門竟奪命

▲美國佛州一名少女駕車自撞，逃出火燒車後，踩到地上電線，當場死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

美國佛羅里州中部10、11日遭到暴風雨強襲，多地傳出災情。斯普林希爾（Spring Hill）一名17歲少女在惡劣天氣中駕車出門，卻不慎自撞，汽車立刻起火燃燒。雖然她成功逃出，卻不慎踩到仍在傳輸電力的電線，當場觸電死亡。

WPIX、WGN-TV引述佛州公路巡邏隊（FHP）說法報導，少女11日駕車往北行駛，中午12時15分行經夜光大道（Evenglow Avenue），撞上遭倒塌大樹扯到地上的電線。她立刻逃離起火駕駛座，試圖從副駕駛座一側離開，未料一下車就踩到電線，稍後被急救人員宣布死亡。

佛州周末迎來暴雨、強風與閃電侵襲，部分地區降雨量高達2英吋（大約5.08公分），街道嚴重積水，建築物遭破壞。山多拉（Mount Dora）一間民宅被雷擊後著火，墨西哥灣沿岸地區20間民宅屋頂嚴重受損，1人輕傷。

彭薩科拉（Pensacola）一間釀酒廠的屋頂也遭強風掀起，國家氣象局（NWS）尚未證實該地區是否發生龍捲風，但據稱事發當時風速高達60英里（大約時速96.5公里）。

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