末日確切日期揭曉！流星「猛撞地球」生物滅絕　他曝1招可救全人類

▲一名以「時間旅人」自居的網友聲稱，地球將在2788年7月6日面臨世界末日。（圖／翻攝自TikTok／@thatonetimetraveler）

記者葉睿涵／編譯

許多人對地球何時末日、人類未來命運等問題都十分感興趣，一名以「時間旅人」自居的網友聲稱，地球將在2788年7月6日因流星撞擊而面臨世界末日，而人類也將走向滅亡。預言曝光後，不少粉絲紛紛質疑其真實性。

據網路媒體Ladbible報導，這位名為@thatonetimetraveler的網友，在短影音平台TikTok上傳了一段影片，聲稱自己收到了很多人們關於世界末日的問題，而作為一個「不愛守秘密」的「時間旅人」，他決定向他的粉絲們透露，人類在地球滅亡的確切日期。

他透露，一顆巨大的流星將在2788年7月6日猛烈撞擊地球，導致那時候仍居住在地球上的人類和其他生物絕種。不過人們也不需要對此感到特別驚慌，因為這名網友也安慰粉絲們說道，「人類那時已經成功地在火星、月球和許多其他行星上建立文明」，因此人類可以考慮移居到其他星球生活。

影片曝光後，不少粉絲紛紛對這名網友的說辭表示懷疑，他們留言指出，「沒人知道世界末日會落在何年何月何日，只有上帝知道」、「你曾多次預言未來會發生什麼事，但它們多數都沒有發生，為什麼？」、「那個時候我早就死了，根本沒人能驗證這些話」。

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事