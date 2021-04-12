大甲媽遶境到西螺鎮！居民見「整條路垃圾」怒了：媽祖真的高興？

▲大甲媽遶境留下的垃圾。（圖／翻攝自爆料公社，下同）



記者黃可昀／綜合報導

大甲媽祖遶境進行到第3天，信徒一樣擠滿大街小巷，場面相當熱鬧盛大，不過有居民發現，遶境經過的地方都會留下大量垃圾，電線桿旁邊的紙杯、寶特瓶都堆到宛如一座小山，馬路旁也有撿不完的飲料杯，當地人看了難過表示，「大家能不能想一想，這樣子媽祖真的會很高興嗎？」

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▲當地人感到相當困擾。



一名網友在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」表示，大甲媽祖遶境昨天抵達西螺鎮，從下午開始就湧進大量人潮，「一直到7點過後，整個西螺鎮是完全整個大塞爆」，行人快要沒空間行走，遶境車隊也寸步難行，幾乎整條路全癱瘓，指揮人員花很長時間才疏導交通。

▲大型活動過後都得花時間復原環境。



不過，讓人最困擾的還不是交通問題，而是遶境隊伍沿途留下的垃圾，馬路上到處都撿得到紙箱、金紙、寶特瓶、塑膠杯、塑膠袋等廢棄物，出動眾多清潔人員以及好幾個麻布袋徹夜清理，原PO看著清潔隊連夜彎腰撿垃圾的模樣，心裡實在很不捨，也認為信徒這樣亂丟垃圾，並非媽祖所樂見的場面。

髒亂的照片曝光後，網友紛紛感嘆，「這真的是個人素質的問題，與宗教無關……超討厭隨手丟垃圾的人」、「當一群人經過的時候意外嗎？集會、遊行、祕境、觀光景點、造勢活動都如此」、「白沙屯的我還真的沒看過這樣」、「印象這個廟方應該都會請人打掃，不是清潔隊員該做的。」

▼垃圾累積起來好幾袋。

