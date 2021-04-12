恐怖影片曝！28歲警值勤臨檢　遭毒販「持AR-15步槍」射殺亡

▲美國新墨西哥州警察賈羅特攔停車輛，卻遭駕駛以AR-15步槍射殺。（圖／擷取自PoliceActivity youtube）

實習記者陳培鈞／綜合報導

美國新墨西哥州的警察傑羅特（Darian Jarrott），今年2月值勤臨檢時，被毒販庫瓦（Omar Felix Cueva）用AR-15步槍射殺身亡。當時的畫面在11日被上傳至專門紀錄警察行動的PoliceActivity頻道，引起輿論譁然。

綜合外媒報導，39歲的庫瓦有許多前科，事發當天，他正準備開車前往拉斯克魯塞斯（Las Cruces），進行毒品交易。從警車的行車紀錄器顯示，警員傑羅特先走到副駕車窗旁，要求庫瓦下車受檢，沒想到庫瓦利用視線死角，一下車就拿AR-15步槍，朝傑羅特開槍，甚至在他倒地後，還多補幾槍才離開現場。

▲傑羅特走到副駕車窗旁，要求庫瓦下車受檢。（圖／擷取自PoliceActivity youtube）

庫瓦離開約1分多鐘後，美國國土安全部人員才抵達現場，並向警方通報現場情況。新墨西哥州的克魯塞斯警局和美國邊防巡邏隊沿途追擊庫瓦，最後使用輪胎放氣裝置，才成功阻止庫瓦逃跑並將他擊斃。警官德拉加薩（Adrian De La Garza）在追逐過程中彈，所幸傷勢並不嚴重。

今年28歲的傑羅特於2015年7月宣誓就職，育有三個孩子，第四個孩子預計今年出生，他還曾擔任新墨西哥州公共安全局的運輸督察。新墨西哥州警察局長桑頓（Robert Thornton）在二月時表示，即使情況艱難，傑羅特始終保持微笑。