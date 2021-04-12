銀行誤轉3450萬！她樂歪狂領「換車+買房」拒還款　立刻遭警逮捕

▲美國一名女子某日突然被通知，有一筆高達120萬美元的存款入帳。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名女子某日突然被通知，有一筆高達120萬美元（約台幣3450萬元）的存款入帳，她興奮得立刻將錢匯到另一個戶頭，並立刻用這筆錢買了車子跟新房。結果後來銀行要跟她追討這筆錢時，她因為付不出來而拒絕還款，最後警方也依詐欺和非法轉移資金將她逮捕。

根據《PIX 11 News》報導，現年33歲的凱琳（Kelyn Spadoni）是新奧爾良的警長辦公室接線員，她某天突然發現銀行有筆高達120萬美元的款項入帳，她興奮地將部分金額轉到另個戶頭，並用這筆錢買了新房跟車子。

有關部門指出，這筆金額是由嘉信理財集團（Charles Schwab Corporation）錯誤轉入，但是當銀行試圖要回這筆錢時，凱琳卻表示，她無法歸還，而且也拿不出已經花掉大半的錢。最後警方也依竊盜價值2.5萬美元、銀行詐欺和非法轉移貨幣資金將她逮捕。

嘉信理財集團在訴訟中指出，凱琳和銀行的合約中有提到，若是客戶收到多支付的金錢，必須全數返還。警長發言人里瓦德（Jason Rivarde）也表示，凱琳並沒有使用這筆錢的法律權利。

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