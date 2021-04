卸任續挺台！　美前國務卿PO西洋棋配「台灣鳳梨乾」：支持自由

▲美國前國務卿蓬佩奧一邊下西洋棋,一邊吃台灣鳳梨乾。(圖/翻攝Twitter@mikepompeo)



記者吳美依/綜合報導

美國前國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)在任期間,施行許多對台有利的政策,他卸任後延續挺台態度,今日更在推特發文,分享自己一邊吃台灣鳳梨乾,一邊下西洋棋的相片,「身為自由的支持者,來享受一些台灣的鳳梨乾吧。將軍!」

As a proponent of freedom, enjoying some Taiwanese dried pineapple. Checkmate. pic.twitter.com/Y0wD2E3GDt

照片中,蓬佩奧眼神專注凝視棋盤,看起來略為嚴肅,雙手卻拿著來自台灣的美味零食。他提到的西洋棋術語「將軍」在日常生活中可用以表達「徹底勝利」,因此也被外界認為別有用意。

Glad that @mikepompeo likes Taiwanese dried pineappleswhich I have been sharing around town. https://t.co/M8QYlke8RK