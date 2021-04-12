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救生筏放煙霧彈假裝沉沒　菲利普親王二戰妙計救全艦

▲▼菲利普親王曾服役過的戰艦「英勇號」。（圖／翻攝自naval-history）

▲二戰時期菲利普親王曾服役過的戰艦「英勇號」。（圖／翻攝自naval-history）

實習記者黃品臻／綜合報導

菲利普親王（Prince Philip）於上週五辭世，享耆壽99歲。他是一位二戰老兵，曾在全球衝突中參與過多次海戰，其中包括一場在希臘附近與義大利交手的激烈戰役，另外，他也曾擔任過軍艦的副艦長，用奇計帶領全員躲過敵軍的轟炸。

據《商業內幕》（Business Insider）報導，1941年3月28日深夜，皇家海軍艦隊在希臘南部的馬塔潘角（Cape Matapan）外海，與義大利艦隊爆發馬塔潘角海戰（Battle of Cape Matapan），最終以皇家艦隊全勝、義大利艦隊遭到毀滅性打擊結束這場戰役，在此海戰期間，菲利普親王扮演了關鍵角色。

由於那時軍艦雷達還未普及，皇家軍艦與義大利艦隊都沒有能夠有效偵測到對手的工具，因此雙方只能在夜色中互相試探，而當時年僅19歲的菲利普，只是一名在戰艦英勇號（HMS Valiant）上操作探照燈的見習軍官。

菲利普親王在2012年的歷史著作《黑暗的海洋：馬塔潘角之戰》（Dark Seas: The Battle of Cape Matapan）中回憶道，「我似乎記得我曾報告說，我看到一個目標，於是被命令打開探照燈。光束照亮了一艘巡洋艦，但當時我們離得很近，光束只照亮了一半的敵艦。」

菲利普寫道，場面瞬間變得很混亂，「我們全艦的8支15英吋主砲全都對著巡洋艦開火，這艘敵艦就在爆炸和濃煙中消失了」，「然後我被命令向左行駛，並照亮了另一艘義大利巡洋艦，以同樣方式擊沉了對方。」

在這場深夜戰役中，義大利艦隊總共損失了3艘巡洋艦和兩艘驅逐艦，2000多位水手喪生，其中一些軍艦甚至在幾分鐘內就被擊沈，而英國皇家艦隊損失輕微，僅有3人陣亡。菲利普因為在戰鬥中的卓越表現，被授予希臘戰爭十字勳章，以表彰他英勇無畏的精神。

馬塔潘角海戰發生後兩年，菲利普晉升中尉（lieutenant），以驅逐艦華萊士號（HMS Wallace）中尉及副艦長的身份，參加了1943年的西西里島戰役。當時德國空軍派出轟炸機要炸毀盟軍艦隊，菲利普為了不讓華萊士號遭受攻擊，想出了一個妙計讓自己的軍艦不被發現。

哈利·哈格里福斯（Harry Hargreaves），一位前皇家海軍水手，曾與菲利普同在華萊士號上服役，他與英國媒體曾一起回顧1943年的海戰。他說，華萊士號當時正遭受德國敵軍轟炸機的攻擊，「很明顯地，我們是今晚的目標，只有我們在遭受致命攻擊後他們才會停手」。在那個危急的時刻，他看到菲利普與艦長緊急地在討論，應該是要在敵軍轟炸機回來之前想出一個行動計畫。

接著一道命令下來，在五分鐘之內，艦員們要把所有救生筏從船體側面放入海中，並在救生筏的兩端分別綁上煙霧彈，如此一來，一旦救生筏落入水中，煙霧彈就會起到發散濃煙的作用。

另外，艦長將華萊士號熄火，停在黑暗的海水中，等到德國轟炸機飛回來要繼續攻擊，發現華萊士號不斷冒出滾滾濃煙，誤以為軍艦正在下沉，便轉往別處攻擊其他目標。哈格里福斯對英國媒體說，「菲利普王子當晚拯救了我們的性命，他總是非常勇敢、足智多謀，而且腦袋轉得很快。」

菲利普在二戰爆發的前幾年，在達特茅斯的英國皇家海軍學院，結識了當時13歲的伊麗莎白二世，兩人在1947年結婚，彼此相伴了70多年。

▲▼伊麗莎白二世與菲利普親王年輕時的模樣。（圖／路透）

▲伊麗莎白二世與菲利普親王年輕時的模樣。（圖／路透）

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