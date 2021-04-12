哈利已無軍銜！趕回英國奔喪也只能「穿西裝」送祖父最後一程

▲由於卸下王室職務時，軍銜也遭到褫奪，因此哈利無法穿著軍服送祖父最後一程。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

英國菲利普親王9日病逝，英國王室表示，將依照親王生前遺願，以皇家禮葬的方式取代國葬，而葬禮將於17日舉行。移居美國洛杉磯的哈利王子也已經抵達倫敦奔喪，目前正在進行隔離，他的妻子則因懷有身孕，在醫師的建議下暫時留在美國待產。據悉，這次的喪禮將會是哈利卸下王室職務後的首個公開大型活動，由於身分不同，屆時他的服裝也會與父親查爾斯王子以及哥哥威廉王子不同。

根據Hello Magazine報導，哈利與梅根兩人在菲利普親王病逝消息傳出後，隨即在官網上發表聲明，替祖父哀悼。而哈利本人也已經從加州搭機飛抵英國，並開始進行隔離，他的妻子梅根則遵照醫囑，帶著兒子亞契留在美國待產。菲利普親王的葬禮將會在17日舉行，為了遵守防疫規定，屆時僅有30人能列席，王室目前正在研擬名單，預計葬禮的前幾天才會公布。

▲哈利目前已經抵達英國，並開始隔離。（圖／達志影像／美聯社）



菲利普的葬禮將會是哈利卸下王室職務後首次出席的公開大型活動，由於身分的改變，軍銜也被收回，因此與身穿軍裝的父親查爾斯王子與哥哥威廉王子不同，哈利只能穿西裝出席。據悉，因捲入醜聞同樣卸下王室職務的安德魯王子也將身穿西裝出席父親菲利普的葬禮。

事實上，這已經是哈利睽違一年多首度回到英國的家，同時也是他與妻子梅根在登上歐普拉節目大爆王室秘辛之後，首次與其他王室成員見面。哈利在倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport ）下機後，立刻由保安人員護送上車離開。

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