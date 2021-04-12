女記者掰！見「黑絲透視」翹臀妹　攝影師秒移鏡頭…網讚：超專業

▲墨西哥新聞攝影師因為後方翹臀妹而忽略了女記者。（圖／翻攝自YouTube／Funnyclown）

記者張寧倢／編譯

記者現場播報新聞時，難免遇到突發狀況，然而，墨西哥日前有一名女記者竟然在開播10秒內就「被消失」，原因是後方一名穿著黑絲透視裝的翹臀辣妹突然經過，讓攝影師情不自禁地將鏡頭鎖定在她身上，完全忘記女記者的存在。

根據西語媒體《BLU Radio》報導，墨西哥電視新聞台《Heraldo》於3月29日在墨西哥市的一處加油站進行現場連線播報，只見畫面中的女記者才開始說話不到10秒的時間，後方一名身穿「高衩黑絲透視裝」的辣妹走過，攝影師開始也將鏡頭向右橫移，似乎是直接鎖定了她左右搖擺的豐臀，完全忘記女記者的存在，最後女記者更是直接消失在畫面中。

▲女性路人穿著相當火辣。（圖／翻攝自YouTube／Funnyclown）

搞笑畫面在網路上快速流竄，其中一名推特用戶上傳的影片已經突破96萬觀看次數，網友們紛紛在底下留言，「超誠實的攝影師」、「我會讓他升遷」、「這專業度應該馬上成為部門主管吧」、「誰敢說自己沒有分心」、「其實攝影師應該是想讓觀眾更專注在加油站上」、「人們只會看到自己想看的」、「我就是只看到屁屁」。

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事