Fed主席：美國經濟正處在一個轉捩點　但風險確實存在

▲鮑威爾不忘提醒正確防疫能加快經濟復甦。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

聯準會（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）11日表示，美國經濟正處在一個轉捩點，市場預期經濟成長和就業人數會在接下來數月內大幅提升，擺脫疫情的泥沼。不過他也警告，急於解封將可能導致確診病例繼續居高不下。

美媒CBS在節目《60分鐘》（60 Minutes）中，與鮑尾爾進行訪談。鮑威爾警告「風險確實存在」，並指出若美國解封得太快，過於躁進地讓人們回到以前的生活模式的話，「我們將會看到另一波疫情高峰」。他表示在疫苗的幫助下，疫情應該不會像此前幾次一樣再造成嚴重影響，而經濟也會開始恢復運轉，「但只要我們繼續控制疫情，經濟恢復的速度將會更快。」

鮑威爾也呼籲所有美國人民，繼續保持社交距離和戴口罩出門，才是明智的選擇。

近期和經濟有關的數據大部分都開出了正向的結果，包括3月時比原先預期更好的91萬6000名就業人數，以及部份Fed官員甚至提出，今年下半年將可能達到每月新增百萬的就業人數。

鮑威爾表示，接下來幾個月的職缺需求將會非常強勁，在疫情中受到最慘重打擊的員工以及低薪族群，很快能夠重新回到工作崗位上。