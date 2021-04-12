蔡英文差點獲重量級國際安全論壇頒獎　美媒：加國施壓「搓掉了」





▲台灣總統蔡英文原是重量級國際安全論壇的2020年獲獎者。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

台灣抗疫表現自全球疫情爆發至今多次受到國際讚揚，不過在美加聯合舉辦的一個國際安全論壇上，原定頒給台灣總統蔡英文的公共服務獎，卻被「搓掉了」。據美媒指出，加拿大杜魯道政府因擔心中國報復，因此施壓論壇不可頒獎給蔡總統。

美媒《政客》（Politico）引述數個消息來源的最新報導，哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum）是全球最具聲望的國防議題集會之一，該論壇原定在去年底將「約翰麥坎公共服務領導獎」頒給台灣總統蔡英文，辛蒂（Cindy McCain）作為該論壇執行董事，准許將這項以她已故丈夫為名的獎項頒給蔡英文。

原本這將是該論壇頒發的第三次公共服務領導獎，第一次在2018年，頒給了希臘的萊斯博斯島（Lesbos）所有住民，以表彰他們對收容難民的所有努力；第二次在2019年，該獎頒予香港的示威者們；第三次便是2020年原定頒給台灣總統蔡英文的獎項。

不過加拿大政府因忌憚北京當局的報復而介入施壓，很快和該論壇發生緊張。當杜魯道政府得知蔣項將頒給蔡英文，渥太華當局便威脅若論壇堅持如此做的話，就要撤出所有贊助的資金 ─ 加拿大是該論壇主要的贊助者之一。

2020年的「約翰麥坎公共服務領導獎」至今仍未頒出，因為哈利法克斯國際安全論壇還沒有決定，究竟該如何繼續，現況等於是處在凍結當中。該論壇副主席薛佛德（Robin Shepherd）在一項聲明中表示，「哈利法克斯論壇還未宣布，2020年的約翰麥坎公共服務領導獎由誰贏得，我們期待能做出宣布，並在合適的時間點舉辦頒獎典禮。」

薛佛德接著表示，「有鑑於面對2019冠狀病毒在全球爆發疫情的挑戰，台灣總統蔡英文是一位備受尊敬的國際領袖，台灣第一位女係總統，也是全球間一位民主的強力擁護者。她肯定會是一名合適的獲獎人。此時此刻，我們沒有其他消息要宣布。」

加拿大政府和北約（NATO）同為該論壇的贊助者，不過加拿大在2018年開始因逮捕華為孟晚舟，以及2名加拿大公民因北京報復而被捕後，和北京當局關係緊張，為擔心情勢再進一步升級，便施壓論壇不得頒獎給蔡英文。

現在的問題是，究竟該論壇是否會堅持核心主旨，頂住加拿大的壓力，並頒獎給北京頭號眼中釘之一的蔡英文，還是會選擇妥協？值得注意。