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哈利王子隻身抵達英國展開居家隔離　葬禮上將和威廉並肩同行

▲▼菲利普親王與哈利王子。（圖／達志影像／美聯社）

▲已故菲利普親王與哈利王子。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

菲利普親王（Prince Philip）逝世消息傳出2日後，已經超過一年沒回家的哈利王子（Prince Harry）已從加州搭機抵達英國，並開始進行隔離。此行是為參加菲利普親王的皇家禮葬，同時也是兩人在登上歐普拉節目大爆王室秘辛之後，哈利首次與王室成員見面。

英媒陸續指出，現年36歲的哈利已在當地時間周日（11日）自加州飛抵家鄉英國，不過正如日前報導所指，他是隻身一人返國奔喪，留下正在待產的梅根（Meghan），以及即將2歲的兒子亞契（Archie）在加州的家中。

哈利在倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport ）下機後，立刻由保安人員護送上車離開，接下來將展開居家隔離。報導指出，由於哈利婚後的居所弗洛格摩別墅（Frogmore Cottage），在他和梅根脫離王室後，已經轉由其他王室成員居住，因此這次應會前往和梅根婚前居住的諾丁漢別墅。

▲▼哈利王子、梅根、威廉王子、凱薩琳。（圖／路透）

▲威廉和哈利兩兄弟將在葬禮上並肩同行。（圖／路透）

白金漢宮10日證實，哈利王子將會參加菲利普親王於17日，在溫莎城堡聖喬治禮拜堂（St. George's Chapel）的皇家禮葬。該場葬禮僅30人參加，屆時會安排威廉和哈利兄弟兩人並肩同行護送靈柩。

不過哈利王子此次回國，與王室的關係已建立在一個更為險峻的情況之上 ─ 哈利與梅根日前上歐普拉爆料王室內幕，並在英國和美國的社群網路上引起動盪和爭論，王室也一度出現公關危機。本次哈利回國奔喪焦點應在菲利普親王與皇家禮葬之上；然而他與其他王室成員的互動，將無可避免地吸引媒體和眾人目光。

英國王室證實，菲利普親王的葬禮將會於下周六舉行，當地時間當天下午3點（台灣時間18日上午10點）進行現場轉播。

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