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詐騙集團最愛用他照片！苦主現身掀200假帳號　網：難怪你超眼熟

▲▼史上最慘！詐騙集團最愛盜照苦主上網澄清那都不是我！網友：長得帥也是一種錯。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲獸醫師照片被盜用，本尊現身喊話「本人絕對不會主動提交友」。（圖／翻攝自爆怨2公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名陳姓獸醫師在臉書社團表示，他的照片多年前被詐騙集團盜用，在臉書變換不同名字到處騙人，而且至今仍在持續詐騙中，光他抓到的假帳號至少就有超過200個，氣得他每看見一個假帳號，就會立刻檢舉、封鎖再到警局報案，若大家看見有人使用他的大頭照要交友，「絕對是遇上詐騙集團，千萬小心別上當了」。

獸醫師在臉書社團《爆怨2公社》表示，他從事動物醫學臨床工作很久了，目前任職於台北市某動物醫院，數年前詐騙集團盜用了他臉書的所有照片，變換不同名字到處騙人，「而且專騙女孩子，編感人故事博取同情後，再騙錢，目前仍在持續詐騙中，甚至有跨國詐騙」。

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他表示，他絕對不會主動提交友、主動聊天及答應交友訊息，「生活圈皆是動物臨床為主，也結婚很久了，非單身」、「所以只要看到非我本名，想要交友，封面寫單身、喪偶、軍醫、外科、骨科、英文名字、戰爭、簡體及葉門等字眼出現，絕對是遇上詐騙集團，大家千萬小心別上當了」。

他最後強調，除了上述關鍵字外，就算真的有用真名「陳俊達」或「俊達陳」等名字，主動聊天要加好友的，也一定是詐騙集團，若大家有碰到類似情況，麻煩協助檢舉及封鎖，避免自己或家人及親朋好友受騙，「我就至少看到超過二百個假帳號，大家真的要小心詐騙」。

▲▼史上最慘！詐騙集團最愛盜照苦主上網澄清那都不是我！網友：長得帥也是一種錯。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲醫師原文。（圖／翻攝自爆怨2公社）

其他網友看了紛紛表示，「人帥的困擾嗎，一定煩死」、「第一次看到，可以一次上傳三百多張照片的文，詐騙集團太扯了」、「你的照片真的好眼熟」、「詐騙集團幫忙打知名度到國際化啦」、「也被盜太多次了，詐騙集團真的很愛你」、「超多盜用你的照片的帳號唉，好扯」。

甚至也有網友說「我真的有收過2次這個照片的交友邀請」、「我居然有收過這好友，但是我立馬刪除」、「我好像也被你的假帳號邀請加好友過，難怪看你很眼熟」、「他有來加過我好友，但是我沒同意」、「我還真的有遇過，放你的照片的假帳號，然後主動加我」。

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