瘋電影／淺田家！　家才是人一生中最重要的財富

文／賴賴

瘋言瘋語：

看完電影真的會想去買淺田政志的的攝影集，他太正能量又可愛，這個家庭給了新的能量，以後我們的家庭照也不能只是排排站了，一定要設計一些屬於我們家庭獨特風格的內涵，家庭照也能躍上出版，這太有意義的作品了，劇情流暢好看，就是一個平凡的家庭像你我一樣，更感價值。

難怪可以招來這麼多一線大排加持，整部電影沒有誇張的事件發生，沒有高潮迭起起伏，這樣的內容竟然可以生動好看，導演功力真的不再話下，真實故事最困難操作的節奏困難，尤其是從照片的角度帶出311帶給日本的災難，而遺留下來傷痕累累的照片，記錄著曾經幸福的家庭，還好有這些被救回的照片可以療慰受難家屬，淡淡的帶過卻極具意義。















片 名：淺田家！

英文片名：The Asadas

類 型：溫馨/家庭、劇情、喜劇

上映日期：2021-03-05

片 長：02時07分

導 演：中野量太(Ryota Nakano)

演 員：二宮和也(Kazunari Ninomiya) 、 妻夫木聰(Satoshi Tsumabuki) 、 黑木華(Haru Kuroki) 、 菅田將暉 、 風吹純 、 渡邊真起子(Makiko Watanabe) 、 北村有起哉(Yukiya Kitamura)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：采昌

劇情大綱

讓我捕捉，你跟家人最美好的瞬間

熱愛拍照的父親，年末都會替全家拍攝新年合照。父親知道小兒子立志成為攝影師，所以在他12歲生日當天，將自己最珍愛的相機送給了他。由小兒子所拍下的第一張照片，就是他們的全家福。



如今，這位小兒子淺田政志（二宮和也飾演），已經從專科學校畢業，並持續與父母及哥哥四人，拍攝一系列別具特色的全家福，其中包括消防員、黑道、賽車手、選舉、戰隊、樂隊等不同主題，並以《淺田家》為名出版了攝影集。由於風格獨特並讓人會心一笑，讓他獲得攝影大獎肯定，從此踏上專業攝影師之路。不過隨之而來的一場災難，卻讓他逐漸失去人生目標。他自願成為災後重建義工，並在海嘯過後的泥濘中，找到一本本已經失去主人的相簿。在這些充滿故事的照片背後，他能否從中領悟到攝影的真正意義呢？

▲淺田家人都非常可愛，父主內母主外。

▲311的落難孩童，可以從照片中獲得家人的記憶。

▲還好有這位女友智慧相挺，讓他得以有機會發揮長才。

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