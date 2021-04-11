　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

記者家門前慘遭射殺！2騎士狂轟10多槍　總理震怒要查了

▲▼希臘知名社會記者卡拉瓦茲（Giorgos Karaivaz）在家門前被槍殺。（圖／路透）

▲希臘知名社會記者卡拉瓦茲在家門前被槍殺。（圖／路透）

記者郭家榮／綜合報導

希臘一名資深的社會記者卡拉瓦茲（Giorgos Karaivaz）9日，在雅典南方的家附近被開槍襲擊，當場斃命。警方調查死者身上有多處彈孔，消息指出有2名男子騎著機車衝到卡拉瓦茲面前開了至少10槍以上。該起案件也震驚了希臘政府，總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）下令以最快速度調查並抓住嫌犯。

綜合外媒報導，知名記者卡拉瓦茲下班後開車返家，下車後在門口遭遇2名男子，騎著機車持裝消音器的手槍當面射殺，身上至少6個彈孔。警方表示，在現場找到10多顆彈殼，推測嫌犯應非一般民眾，極有可能是職業殺手。

據了解，卡拉瓦茲跑社會線多年，在數十年的職涯中曾為多家報紙和媒體工作，過去沒有表示收到任何死亡威脅，也沒有要求警察保護。當地媒體組織表示，必須確定卡拉瓦茲被殺害的原因是否與工作有關，或是有無涉及組織犯罪或貪腐案件。

儘管希臘的媒體常常遭受到抗議人士攻擊，甚至投擲燃燒彈，不過直接殺害記者的案件相當少見，甚至整個歐盟最近一起記者遇害的事件已經是3年前。卡拉瓦茲遇害的消息不只震驚希臘政府，連歐盟執委會主席萊恩（Ursula von der Leyen）也發聲，指出應該要為這起卑鄙的謀殺案伸張正義。

ET快訊
江宏傑《全明星》曬照　網一看心疼
新婚1年遭假車禍殺害　他帶「白紗禮服」給愛妻：讓她漂亮地走
丫頭生日趴100人「隨便一滑都明星」　陳柏霖、柯震東也來了
爆劈腿「害男友輕生」　狂野空姐又交新歡！小王也綠了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

記者家門前慘遭射殺！2騎士狂轟10多槍　總理震怒要查了

30歲狠母刺殺3幼子劫車逃！阿嬤回家見孫屍淚崩　最小才6個月

休旅車壓爛GTI！「二車交疊」車主竟是同一人　真相讓百萬人怕了

正妹爽騎男友嗨了　下秒重摔「門牙噴飛」！滿嘴鮮血慘況曝光

菲利普是山神之子！飄洋求娶女王　400教徒「隨身攜照片」求保庇

美國邀南韓加入QUAD！日媒爆他「面有難色」　青瓦台跳腳：非事實

日本女性擁投票權75週年　女議員占比「原地踏步」竟低於1成

美日峰會在即　日媒：預料言及台海和平重要性

印尼爪哇強震8人罹難！落石砸死女騎士　逾1300房屋「坍塌全毀」

染新冠竟「喪失記憶」！人妻陷昏迷10天醒來…不記得生過小孩

邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD

梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

觀眾突喊李榮浩！楊丞琳一秒變臉XD　《浪姐2》總決賽唱一半...她感動哭了

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

王家梁撞到洗菜斷韌帶被罵翻！親上火線：很多畫面被剪了…隊長出聲力挺

「7個唐寶寶」當花童送上婚戒　新娘轉頭見驚喜秒感動擁抱！

小橘貓害怕停路中「喵一聲遭逮」　員警輕捧安撫...成功幫找新家❤

工程車落軌！李義祥「不敢通報」 第一時間竟叫阿好：肉身擋火車

修杰楷聽鄭元暢「告白賈靜雯」默默皺眉　小綜邀咘咘.波妞上節目..他勸退：你會崩潰

記者家門前慘遭射殺！2騎士狂轟10多槍　總理震怒要查了

30歲狠母刺殺3幼子劫車逃！阿嬤回家見孫屍淚崩　最小才6個月

休旅車壓爛GTI！「二車交疊」車主竟是同一人　真相讓百萬人怕了

正妹爽騎男友嗨了　下秒重摔「門牙噴飛」！滿嘴鮮血慘況曝光

菲利普是山神之子！飄洋求娶女王　400教徒「隨身攜照片」求保庇

美國邀南韓加入QUAD！日媒爆他「面有難色」　青瓦台跳腳：非事實

日本女性擁投票權75週年　女議員占比「原地踏步」竟低於1成

美日峰會在即　日媒：預料言及台海和平重要性

印尼爪哇強震8人罹難！落石砸死女騎士　逾1300房屋「坍塌全毀」

染新冠竟「喪失記憶」！人妻陷昏迷10天醒來…不記得生過小孩

許維恩死守《全明星》放閃！翻拍「王家梁射槍」告白：原來這麼帥

Apple Watch勁敵Pixel Watch年底亮相　Pixel 5a僅在美日推出

「恐怖家長」麥當勞教作業！全程三字經狂噴　網怒：想一拳灌下去

盧峻翔狂飆33分、喬丹大三元　璞園大逆轉退裕隆

佛曆2565年釋迦牟尼佛聖誕　侯友宜浴沸誦心經浴佛祈福

新北三峽河整治媲美日本京都鴨川　吳琪銘號召百人小畫家齊寫生

江宏傑封口福原愛…《全明星》曬照衝啊！　網一看心疼：你瘦了

安康首冠還奪MVP殊榮　王翊仲：我們不是一人球隊

桃園騎士鬼切2線追撞賓士！人車彈起噴飛　網看傻：幹嘛要自殺

新婚1年遭假車禍殺害！他帶「白紗禮服」給愛妻：拜託讓她漂亮地走

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？

國際熱門新聞

「您的4億元已入帳」他秒衝銀行…竟還有3億！

iPhone 13 Pro最新渲染圖曝！　有望成史上最貴

5周內2起！深海巨烏賊驚現本州日本海沿岸

義媒：我們全是「半導體乞丐」都需要台灣

屁孩嗆「拿斧頭砍爆店員」　老爸氣炸押回去道歉

爽騎男友！她下秒慘摔「門牙噴飛」

老師帶頭歧視　黑人等白人吃完才能吃飯

印度神童「預言應驗」！韓40人接種2周染疫

六塊肌松鼠爆紅　網往下一看秒歪樓

快訊／美國德州公路槍擊　2車互射6傷

野外車震遭牛突襲　人妻「狂頂」下體出血

菲立普親王葬禮將舉行　哈利隻身返國奔喪

哈利準備返英奔喪　梅根不會同行

菲利普親王遺言曝光　心中最牽掛女人是她

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

鳳梨：太魯閣不要再捐款給76行者

用賓士封印別人家！車主怒：知道什麼車？

29歲女被「收回求婚」　網卻罵：妳在扯後腿

愛犬託夢頭圓符號！媽誕男嬰淚崩

星巴克4／12起連5天買一送一

男偶像遭控私生活混亂+染性病

鄧福如遭控外遇「害人小產」！經紀人回應了

「您的4億元已入帳」他秒衝銀行…竟還有3億！

即／太魯閣號死亡人數確定下修至49人

媽媽街頭捕獲野生宋慧喬！

恩愛被拉腳！男友：前任被車撞死

小孩偷渡好市多1種食物！媽結帳驚見　老饕：有眼光

停車等女友！大眼妹裸身趴窗誘惑

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

更多

最夯影音

更多
邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD

邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD
梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

觀眾突喊李榮浩！楊丞琳一秒變臉XD　《浪姐2》總決賽唱一半...她感動哭了

觀眾突喊李榮浩！楊丞琳一秒變臉XD　《浪姐2》總決賽唱一半...她感動哭了

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面