菲利普是山神之子！飄洋求娶女王　400教徒「隨身攜照片」求保庇

▲大洋洲國家萬那杜的部落村民將菲利普親王視為山神的後裔，下同。（圖／翻攝自推特／@alkhames）

記者葉睿涵／綜合報導

在大洋洲國家萬那杜（Vanuatu）偏遠部落尤納南（Younanen）中，已故的菲利普親王（Prince Philip）被村民奉為「山神之子」，而且他們相信，膜拜菲利普親王並隨身攜帶他的照片的話，神明就會賜予他們豐富的糧食與農作物。

綜合BBC、《每日星報》等外媒報導，尤納南部落的村民們在20世紀60年代看到菲利普親王和女王的照片後，就開始將其視為神明。他們認為，菲利普親王是山神的後裔。他一直守護著他們祖先的靈魂，並在離開了他們的部落後，飄洋過海去到了英國，與一位有錢有勢的女子結婚。

據報導，當地約400名的原住民每天都會膜拜菲利普親王，並祈求他可以賜予他們糧食與豐富的作物，還會隨身攜帶菲利普親王的照片，以保平安。菲利普親王曾與英女王在1974年訪問萬那杜，當時並不清楚自己在當地身份的親王大受歡迎。事後，他同意英國駐當地的專員要求，將自己的照片送給「教徒們」。

喜獲「神明」賞賜的「教徒們」欣喜若狂，他們製作了一個富有當地特色的權杖送到倫敦，還要求菲利普親王能抓著權杖為他們拍一張照。親民的菲利普親王照做了之後，還將照片多洗一張放在白金漢宮內，而這張1980年的照片至今仍被當地人奉為神像膜拜。

當地酋長馬利亞（Jack Malia）當時告訴BBC，「我們仍在等待菲利普親王的歸來，我們會為他準備一個很不錯的小房子，他可以有很多僕人供他使喚，我們每天都會向他屈膝膜拜。」而菲利普親王在2017年宣布退休時，馬利亞則告訴路透社，「菲利普親王對我們來說很重要，我們真心希望他能再來一次，他的到來將讓人們不再貧窮、生病和負債，就連花果也會長得很好。」

▲萬那杜距離其他人類聚集地有距離，因此當地居民可能還不知道菲利普親王已去世。（圖／翻攝自推特／@alkhames）

位於太平洋西南部的萬那杜由83個小島所組成，當地人口約有30萬人。它在1980年7月30日取得獨立，並成為大英國協會員國。這個並未在地圖上被標註出來的小國，距離其他人類聚集地有著一定的距離，因此外媒相信，這裡的人可能還未收到菲利普親王去世的消息。

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