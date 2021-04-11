30歲狠母刺殺3幼子劫車逃！阿嬤回家見孫屍淚崩　最小才6個月

▲3個小孩疑似被他們的母親捅殺。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭家榮／綜合報導

美國時間10日上午，一位住在洛杉磯的老婦人回家時，一開門就發現3個孫子倒臥在血泊之中，身上有明顯刀傷，已然死去，其中年紀最小的才6個月大。警方初步確認，小孩的母親涉有重嫌，立即出動追捕，沒想到嫌犯逃逸時甚至還劫持路人的車，最後在贓車上逮捕嫌犯，目前正在調查犯案的動機。

綜合外媒報導，美國加州洛杉磯的警察周六上午接到報案電話，有3名小孩疑似被刺殺，屍體被返家的祖母發現。據了解，3名死者分別為3歲、2歲和6個月大，唯一最可能的嫌犯是他們30歲的母親卡里略（Liliana Carrillo），而發現屍體的祖母當場崩潰失聲，連鄰居得知都淚流滿面。

警方表示，在追捕卡里略的過程中發現，她曾在附近出了車禍，然後劫持了一位試圖幫助她的路人，開著贓車向北前進，最後在當地時間下午2點30分左右被拘捕。

居住在附近的鄰居奎瓦斯（Cuevas）表示，不久前他在散步途中還遇到3個小孩子與他們的祖母，甚至還稱讚小朋友可愛，沒想到竟然發生驚人的憾事。

警方初步研判3個小孩死因是遭到捅、刺的致命傷，待法醫勘驗結果做進一步的判定。雖然母親涉有重嫌，但仍不排除是否有其他嫌疑人，目前警方正與卡里略深談，試圖釐清犯案的動機。