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美國邀南韓加入QUAD！日媒爆他「面有難色」　青瓦台跳腳：非事實

▲▼傳美白宮國安顧問蘇利文當面向徐薰表示，強烈邀前南韓加入QUAD。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳美白宮國安顧問蘇利文當面向徐薰表示，強烈邀前南韓加入QUAD。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美日韓3國於2日在美國華府舉行國安高層會議，不過事後根據日媒《讀賣新聞》爆料，當時美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）曾當著南韓青瓦台國家安保室長徐薰（서훈）的面，強烈要求南韓加入美國主導的抗中陣線「四方安全對話」（QUAD），使得南韓代表面有難色婉拒。對此，南韓青瓦台強烈澄清，日媒報導絕非事實。

根據《韓聯社》報導，日媒讀賣新聞今（11）日引述消息人士說法報導美日韓國安會議細節，當時蘇利文在面談徐薰的過程中，向徐薰強烈要求「南韓應加入QUAD」，不過徐薰卻面有難色向對方解釋，「基本上我們是同意的，不過（請你們）也理解南韓的立場。」

報導指出，南韓向美國闡明婉拒加入QUAD的立場，南韓政府表明、並秉持不應透過成立或加入特定的排他性組織，來達成牽制特定國家的目的，也因此徐薰對加入陣線、形成對中國的包圍網一事表示出消極的態度。

▲▼南韓青瓦台（圖／CFP）

▲南韓青瓦台。（圖／CFP）

對於日媒的報導，青瓦台某不願具名的核心高層人士向《韓聯社》解釋，讀賣新聞的報導並不具備正確性，無法反映當日南韓與美國當局之間的協商內容，「報導內容絕非事實，在此表示遺憾。」

該名消息人士解釋，「此次南韓與美國雙方國安高層會談，以及韓美日3方國安高層會談，都在針對對北韓（朝鮮）戰略與政策、合作問題等進行緊密且具生產性的討論。」

另名青瓦台關係人士再次解釋，「我方受邀參加QUAD的說法，並不符合事實。」

該名南韓青瓦台相關人士表示，美國並未在會談上拒絕與北韓進行對話，也未在會談上討論北韓人權議題。

▲▼南韓青瓦臺國家安保室長徐薰主持常任會議，討論如何應對北韓閱兵。（資料照／達志影像／美聯社）

▲南韓青瓦臺國家安保室長徐薰。（資料照／達志影像／美聯社）

另外，《讀賣新聞》還在報導中爆料，美國雖向南韓提出北韓人權議題，但代表南韓的徐薰卻對此表現出消極態度，表示不願與美國共同譴責北韓人權問題，而原本徐薰此次前往美國的最主要目的，是促成南韓總統文在寅儘早訪美並且會晤美國總統拜登，但隨著南韓對於美國提出的各項請求表現出消極態度，美國當局也表示安排文在寅訪美「仍在研擬中」。

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