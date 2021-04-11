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只和60歲↑做愛！假牙令31歲男「超性奮」　嫌同齡女不夠成熟

▲男子,腿,性愛,床,床單,睡覺。（圖／取自免費圖庫pexels） 

▲ 凱爾只和60歲以上的女人發生關係。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宛貞／綜合外電報導

不少人擁有特殊性癖好，只要不傷害他人或自己，或許能為平凡的生活帶來樂趣。美國賓州便有一名男子特別鍾愛年老女性的「氣味」，只和60歲以上女性做愛，坦承會被她們灰白色的頭髮和假牙點燃性慾，先前接受電視台訪問，頓時掀起討論。

《每日星報》9日報導，現年31歲的凱爾（Kyle）來自賓州匹茲堡，先前登上TLC頻道節目《我的奇怪癖好》（My Strange Addiction），解釋他對年老女性的迷戀，以及她們床上技巧有多出色，「我喜歡年長女性的一切，喜歡她們的味道、感覺和心態。」

凱爾強調，「女性可能對戴假牙感到難為情。女士們，我向妳們保證，告訴男人妳們戴假牙不會讓他對妳們失去興趣，只會讓他的臉上和褲子都綻放笑容。」

就讀小學時，凱爾第一次注意到老女人對自己的吸引力，對一名頭髮花白的女老師產生強烈的迷戀，「我第一次意識到自己會被老女人吸引是在我六年級的時候。有一位很性感的老師，大約65歲左右，有一頭白金色頭髮，頭很大，非常漂亮。」

凱爾的觀點與大眾不同，認為老年婦女的性慾與年輕女性一樣高昂，且他非常享受自己的性生活，「68歲婦女享受激情的程度就跟23歲啦啦隊女孩一樣。」儘管身邊親友曾試圖說服他與年齡相近的女性約會，但凱爾不願接受，「我並不是認為跟我同年紀的女人沒有吸引力，但在我看來，她們還不夠成熟。」

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