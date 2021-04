婚禮與「無陰莖男」共舞…他竟慘被合力閹割！　倒臥血泊姊怒報警

▲印度一名男子與2名沒有生殖器的男子共舞後竟慘遭閹割。此為示意圖,非新聞當事人。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

印度北方邦24歲男子菲拉薩特(Firasat)在婚禮上與2名沒有生殖器的男子共舞後,竟慘遭他們合力「閹割」。受害者的姊姊得悉後,憤而報警,勢要為弟弟討回公道。

綜合《印度時報》和Times Now電視台報導,菲拉薩特在4月7日與兩個名為拉吉(Rajji)和古迪(Guddi)的「去勢男子」在婚禮上跳舞後,3人一同離開現場,此後菲拉薩特便失去了踪影。

A 24-year-old man’s penis was allegedly chopped off by two eunuchs in #UttarPradesh. The victim’s sister registered a complaint at Delhi Gate police station.https://t.co/0uweNlsz9v