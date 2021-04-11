休旅車壓爛GTI！「二車交疊」車主竟是同一人　真相讓百萬人怕了

▲ 倫敦街頭驚現兩車交疊奇景。（圖／翻攝自TikTok／@classcarti）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國倫敦街頭日前上演宛如電影情節的場面，一輛Land Rover直直開上一輛福斯Golf GTI，二車互相交疊，詭異的是這二輛車的車主竟是同一對夫婦。原來他們發現愛車被偷車賊開走，馬上跳上另一輛車飛車追逐，偷車賊嚇得失控暴衝，將偷來的車開到車主頭頂上。

《太陽報》10日報導，這起事件發生在倫敦的恩菲爾德鎮，一對夫妻9日將Land Rover送到特倫特公園（Trent Park）附近的車廠清洗，不慎被偷。車上追蹤系統自動啟動，他們馬上通知警方，並開著名下另一輛Golf GTI趕往現場。偷車賊發現自己行跡敗露，頓時亂了手腳，失控將Land Rover開上另一輛車。

根據目擊者上傳至TikTok的影片，可見黑色休旅車重重壓在鐵灰色的Golf GTI上，下方車輛引擎蓋直接被壓爛，地上還散落著二輛車撞擊噴出的殘骸，畫面相當驚人。路人提到，偷車賊落網前一度跑給車主追。

這段影片短短2天吸引110萬次點閱，10萬人按讚。網友紛紛留言表示，「天啊，一定要小心偷車賊」、「擁有黑色Land Rover的車主一定要把車鎖好，我的昨天停在車道上被偷」、「我有個朋友的黑色Land Rover幾週前也在恩菲爾德被偷」。

►Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

►卸妝、清潔、按摩一罐搞定！「神級潔面膏」只要990元