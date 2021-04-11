印尼爪哇強震8人罹難！落石砸死女騎士　逾1300房屋「坍塌全毀」

▲印尼爪哇10日發生規模6.0強震，當地一所學校遭震毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

印尼爪哇島10日下午發生規模6.0強震，迄今造成至少8人喪生、23人受傷，以及1300多棟建築物損毀，連位於爪哇島東部的觀光勝地峇里島都有感，儘管當局並未發布海嘯警報，但這場地震對於印尼來說無疑是雪上加霜，此前，因受熱帶氣旋的暴雨襲擊，已有174人死亡、48人失蹤，成千上萬印尼民眾家園被毀。

▲房屋不堪搖晃而倒塌，一名居民正在撿拾家中物品。（圖／路透）

綜合美聯社、法新社報導，根據美國地質調查局（USGS）數據，印尼爪哇島南部海岸當地時間下午2時發生規模6.0地震，震央位於東爪哇省瑪琅市（Malang）南方45公里外海，造成8人不幸喪生，其中一名女騎士遭震落的巨石砸中當場死亡，她的丈夫則是因此受傷，當局估計至少有23名傷者。

瑪琅居民Ida Magfiroh向記者表示，當時他剛結束禱告，正在更衣時，卻突然發生地震，「搖晃非常強烈且持續很久，一切都在搖擺，我當時心跳緊張。」報導指出，當地約1189戶家庭與150處公共設施受損，包含瑪琅一家醫院的天花板崩塌，議會大樓地板也散落著碎瓦，而印尼當局仍在蒐集受災地區人員傷亡與損失的詳細情況。

▲▼印尼當局估計，至少1300棟建築物毀於地震。（圖／路透）

報導表示，這是印尼本周遭遇的第2場致命災難，此前，熱帶氣旋「Seroja」於4日在東努沙登加拉省帶來暴雨，造成至少174人死亡、48人失蹤，部分罹難者遭土石流或去年11月火山爆發所留下的熔岩掩埋，另一些人則是被洪水沖走，成千上萬的房屋被毀。

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