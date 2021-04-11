變種病毒成主流！大阪、東京、沖繩確診數遽增　釀第4波疫情

▲日本東京進入第四波疫情。（圖／路透）



文／中央社

日本大阪府、東京都及沖繩縣目前疫情快速升溫，官方與專家都認為變種病毒株擴散是主因之一，但也有看法認為，日本政府太早解除「緊急事態宣言」，才會造成「第4波」疫情。

日本境內從2020年初爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情以來，共經歷2020年春季、夏季及秋季3波疫情侵襲，至今仍未完全平息；由於目前部分地區疫情復燃，被認為已進入「第4波」疫情。

日本政府今年1月初發布的「緊急事態宣言」直到3 月下旬才全面解除，長達兩個半月的時間，明顯已讓民眾感到「自肅（自我克制）疲勞」，且傳染力強的新型冠狀病毒變異株已然造成威脅。

變種病毒株擴散被認為是目前疫情回溫的因素之一。以週為單位來看，日本境內到1月26日只有4例；雖然進入2月每週持續新增約在20多人到40多人間，但3月9日增加到106例後，之後每週都增加100多例。

朝日新聞日前報導，疫苗接種要達普及程度還需要不少時間，日本政府分科委員會會長尾身茂認為，日本正處於阻止疫情回升反彈的關鍵時期。

大阪府單日新增病例續創新高

日本大阪府3日新增666起COVID-19確診病例，當時已創去年疫情爆發以來單日新高紀錄，沒想到接下來多日續創新高，10日進一步以單日918例創當地新高紀錄。

面對轄內疫情，大阪府知事吉村洋文10日在電視節目上說，如果19日以後看不到重點措施實施效果的話，「將籲請中央政府3度發布緊急事態宣言」。

吉村說，雖然最後要不要發布「緊急事態宣言」要由中央政府決定，但如果相關措施跟上次一樣的話也沒用，「必須採取更為強制的措施，希望中央政府從現在開始一定要做好準備」。

▲大阪10日進一步以單日918例創當地新高紀錄。（圖／路透）



其實早在大阪府、京都府及兵庫縣關西3府縣2月28 日解除「緊急事態宣言」後的3月1日，就有專家對日本將進入3月底到4月初的年度轉換期，人潮移動往來增加，對包括傳染力強的變異病毒在內等許多情況感到憂心，已出現應該及早警戒「第4波」疫情的聲音。

兵庫醫科大學醫院感染控制部長竹末芳生說：「重症患者數好不容易才剛減少，現在解除（緊急事態宣言）太早了。」

解除「緊急事態宣言」後的大阪府疫情開始升溫，截至3月30日的一週平均新增病例，是前一週約2.2倍；大阪府政府日前試算，如果3月31日起一週也是前一週約兩倍的話，到本月9日新增病例可能高達891例。

果不其然，大阪府9日單日新增883例，跟大阪府政府先前試算病例數相去不遠。

最令人感到憂慮的是，傳染力更強的變種病毒株擴散問題。日本政府厚生勞動省日前表示，截至3月30日，日本境內變種病毒株累計感染數最多的地方，是兵庫縣的181例，大阪府以130例居次。

雖然變種病毒株分為英國、巴西及南非等，但在大阪府及兵庫縣擴散的都是英國變種病毒株。

日本東京慈惠會醫科大學教授浦島充佳說，英國2020年9月出現變種病毒株，大約3個月後在包括倫敦在內地區的感染者，有約6成感染變種病毒株。

浦島說，日本發現英國變種病毒株過了約3個月，研判正變成大阪府及兵庫縣感染主流，「接下來就算日本發生跟英國一樣的感染擴大也不足為奇」。

▲東京早晚也可能變成以英國變種病毒為主流。（圖／路透）



日本政府分科委員會會長尾身茂針對目前日本全境疫情表示，「即使說正在進入所謂的『第4波』疫情也不會有錯」。

尾身茂說，從日本整體疫情來看，「無疑正朝明顯回溫方向發展」，並認為感染人數快速增加的大阪府難以控制疫情，處於比第3波疫情更嚴峻的狀況。

東京沖繩同受變種病毒株威脅

東京都新增病例數有微增趨勢，尾身茂說，「情況不容樂觀，若繼續放任不管，疫情毫無疑問將加速擴大」，呼籲民眾徹底做好防疫措施。

尾身茂說，在關西地方擴散的英國變種病毒，幾乎可以說將擴散到首都圈，「可以預見東京早晚也可能變成以英國變種病毒為主流，甚至同時還會出現別的變種病毒」。

沖繩縣政府9日宣布，從縣內一名患者身上驗出美國加州發生的L452R變種病毒株，這是機場檢疫以外的日本國內首例。

沖繩縣還新增26例感染傳染力強的N501Y變種病毒株，占確診病例比率快速提高。縣府官員表示，沖繩疫情激增的主因之一，就是變種病毒株的存在。

沖繩縣10日新增146例確診病例，連續4天單日新增逾百例。琉球新報報導，為因應快速升溫的疫情，沖繩縣政府10日舉行防疫對策本部會議，將警戒層級從第3階段（感染流行期），提升到最高警戒的第4階段（感染蔓延期），指定沖繩本島9個市為「防止蔓延等重點措施」對象地區，並決定要求全縣民眾避免不必要及不緊急的外出及移動。

沖繩縣知事玉城鄧尼昨天在記者會上表達強烈危機感說，沖繩縣內相繼確認出現變種病毒，「已經面臨不容片刻猶豫的重要局面」。

在野批政府誤判是疫情擴大主因

在野3黨認為，導致疫情再度擴大的主因，包括日本政府解除「緊急事態宣言」的時機過早，也沒有辦法進一步做好病毒篩檢體制，「不斷誤判疫情及應變遲緩，才會造成疫情再度擴大」。

立憲民主黨國會對策委員長安住淳日前說，疫苗接種狀況並不順利，如果無法阻止爆發第4波疫情，「必須追究首相菅義偉內閣的政治責任」。

▲日本首相菅義偉。（圖／路透）



外界憂慮，一旦在傳染力高的變種病毒株擴散下造成第4波疫情的話，有可能讓日本發生前所未有的爆炸性感染，恐將對才剛開始的疫苗接種造成障礙。

日本採購的疫苗是由美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech聯手研發，目前已到貨11批。

日本政府從今年2月起為醫療從業人員接種疫苗，預計本月12日起將開始為65歲以上約3600萬名高齡者施打。

日本經濟新聞針對主要都市接種疫苗狀況進行採訪得知，有6成受訪都市無法確保高齡者接種疫苗高峰時所必須的醫師及護理師人數；由於無法預估何時能完成所有高齡者疫苗接種工作，「高達7成受訪都市暫時無法確定何時能幫一般民眾施打」。

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