水下機器人傳回壞消息！　南極「末日冰川」支撐點遭高溫海水夾擊

▲科學家首度成功探測南極思韋茨冰川（Thwaites Glacier）下方，取得附近海水數據。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

有「末日冰川」之稱的南極思韋茨冰川（Thwaites Glacier）的最新研究5日發表於《科學進展》期刊中。科學家團隊利用水下機器人「Ran」首次從冰川下方直接觀測到洋流的強度、溫度、鹽度與含氧量，證實這座快速融化的「末日冰川」正面臨著比預期中更嚴重的危機。

根據《Science News》等外媒報導，面積約19.2萬平方公里的思韋茨冰川自2001年以來每年以0.6到0.8公里的驚人速度縮減，蘊含的冰含量在融化之後能造成全球海平面上升3公尺，因此被稱為「末日冰川」，快速消融的罪魁禍首便是溫暖的海水。瑞典哥德堡大學物理海洋學家瓦琳（Anna Wåhlin）帶領20多人的團隊進行了此次研究，利用「無人水下儀器Ran」穿越冰川下方深溝，在離海底約50公尺的高度首次蒐集了洋流數據。

經過13小時的探勘後發現，思韋茨冰川竟受到四面八方的而來的洋流攻擊，其中一些來自松島灣（Pine Island Bay）溫度高達攝氏1到2度，鹽度較低的海水，透過3條深溝流進冰川下方形成水團循環。海水直接接觸支撐冰棚的底層冰舌與岩床，造成冰川加速融化，若全數融化流入海中將導致全球海平面將上升3公尺。瓦琳與其他科學家計畫於2022年1月派出2艘再次探入思韋茨冰川下方洞穴，因為這是冰川融化的關鍵所在。

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