　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

刺死3母女伴屍！變態宅男無恥喝酒還自殘...曝最愛玩「英雄聯盟」

▲▼「宅男」殺人魔金泰賢9日移送首爾北部地方檢察廳。（圖／達志影像）

▲「宅男」殺人魔金泰賢9日移送首爾北部地方檢察廳。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓3月底爆發兇殺案，母女3人皆慘死於25歲男性刀下，引起社會公憤！1996年出生的金泰賢（김태현，音譯）透過網路遊戲結識24歲的女子並試圖交往，沒想到只因女子拒絕繼續發展關係，金泰賢便長期跟蹤，甚至謊稱是宅配員潛入女子住處，將女子的母親、妹妹、女子一一殺害，之後寄居女子住處、伴屍長達3日，不僅帶來換洗衣物，還從冰箱拿酒喝，令人毛骨悚然。

根據韓媒《News1》、《中央日報》，這起兇殺案完全是金泰賢策劃已久的犯罪，早從被害女子今年1月底傳訊要求希望未來別再聯絡後，就記恨在心底，透過手機搜尋「在短時間內殺死人的方法」，在長期跟蹤女子，並透過網路遊戲聊天群組的相片中，無意得悉女子住處地址後，便前往超市偷取水果刀、帶上之後要換洗的衣物，並選擇於3月23日下午5時30分以宅配員的身份，謊稱有未領取的包裹，潛入女子位於首爾市蘆原區中溪洞的公寓。

被害女子的22歲妹妹首先返家，慘遭潛入住處的金泰賢拖入房間內持水果刀刺進頸部後死亡，被害女子59歲的母親返家後，也被金泰賢拖入房間內，兩人似乎先是起口角衝突，之後還是慘遭持刀刺入頸部而亡，被害女子返家後見到金泰賢未經同意侵入住處，先是問道「我媽、我妹在哪」。

不料，金泰賢只是冷淡答道「我送走了」，之後還是以相同手法殺害女子。

▲▼「宅男」殺人魔金泰賢9日移送首爾北部地方檢察廳。（圖／達志影像）

▲「宅男」殺人魔金泰賢9日移送首爾北部地方檢察廳。（圖／達志影像）

根據《朝鮮日報》，警方透過數位修復金泰賢的手機後發現，金泰賢在犯案後，竟然解鎖被害者的手機，不僅刪除、封鎖社群網站上自己的聯絡方式，還同樣在訊息軟體上刪除特定親友，試圖藉此湮滅犯罪證據。

案後，男子先是持刀自殘頸部，但並未成功死亡，在恢復意識之後竟然在伴屍期間從被害者家中的冰箱取酒來喝，直到25日警方接獲親友報案後，才當場被警方逮捕，送往醫院進行手術。

金泰賢的父親接受採訪透露，兒子個性內向、且大學沒有畢業，在退伍後就以打零工維生，並時常前往首爾市江南區某間網咖玩「英雄聯盟」；網咖業者也透露，金泰賢是十足的電玩迷，來到店內也不會叫餐，就算玩到沒有錢繼續支付使用電腦費用，還是在電腦螢幕關閉後，坐在位置上滑手機，直到職員前來驅趕，算是性格安靜、行動上不太顯眼的消費者。

▲▼「宅男」殺人魔金泰賢9日移送首爾北部地方檢察廳。（圖／達志影像）

▲「宅男」殺人魔金泰賢下跪道歉。（圖／達志影像）

根據《東亞日報》，金泰賢9日上午從首爾道峰警察署被移送治首爾北部地方檢察廳時，依規定脫下口罩面向現場媒體，將臉部公開示人。他雙膝跪下低頭道，「我光是現在還能睜開眼、呼吸，就感到非常愧疚，覺得活著的我很無恥，在此我對受害者與家屬說聲道歉。」

據悉，對此案感到憤怒的民眾於3月29日上青瓦台官網發起連署，希望政府公開兇嫌個資與長相，截至5日已有25萬人以上同意，首爾警察廳召開審議委員會時綜合專家意見，認為金泰賢犯行前已有確切的準備，屬於預謀犯案，加上罪證確鑿，因此才決定對大眾公開個資。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

►女友喊分手…他扮送貨員捅死一家3母女！伴屍3天「照常吃飯喝酒」
►刺殺3母女後伴屍自殘！「前男友」變態跟蹤多日...女喊分手引殺機

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

卸妝、清潔、按摩一罐搞定！「神級潔面膏」只要990元

ET快訊
快訊／新冠肺炎增1死！部桃群聚案889染疫搶救2個半月仍不治
Sandy認了「初吻14歲」說完狂抖　吳宗憲氣瘋
帶小孩出遊撞見妻與他甜蜜約會！人夫崩潰聯合正宮揭開超綠真相
用賓士「封印」別人家！車主被11通電話吵醒怒了：知道這什麼車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

刺死3母女伴屍！變態宅男無恥喝酒還自殘...曝最愛玩「英雄聯盟」

日本鹿兒島狂搖…36小時內發生141次地震！　氣象廳曝：還會持續

「最後時光」超催淚！菲利普親王愛享受暖陽　臨終有女王深情相伴

「您的4億元已入帳」快遞員看通知嚇傻　秒衝銀行…竟還有3億！

女子拘留所成後宮！獄警逞獸慾…15歲少女揭真相　恐有更多人受害

火山灰雨狂襲！友邦聖文森火山爆發　慘淪「灰白死城」震撼畫面曝

北韓3千噸級潛艦完工！只剩「試射導彈」...拜登4年恐難安穩睡

菲利普親王葬禮30人名單曝光！　威廉、哈利將並肩步行護靈柩

南非變種可突破輝瑞防禦！施打後仍有5%人感染　較未接種高出8倍

普丁造「機器人大軍」恐虐烏克蘭邊境　整排火砲戰車！內部影片曝

邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD

惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

王家梁撞到洗菜斷韌帶被罵翻！親上火線：很多畫面被剪了…隊長出聲力挺

「7個唐寶寶」當花童送上婚戒　新娘轉頭見驚喜秒感動擁抱！

工程車落軌！李義祥「不敢通報」 第一時間竟叫阿好：肉身擋火車

觀眾突喊李榮浩！楊丞琳一秒變臉XD　《浪姐2》總決賽唱一半...她感動哭了

小橘貓害怕停路中「喵一聲遭逮」　員警輕捧安撫...成功幫找新家❤

小杰《全明星》安慰抱女隊友...遭酸吃豆腐　 曹佑寧長文力挺、當事人也發聲了！

刺死3母女伴屍！變態宅男無恥喝酒還自殘...曝最愛玩「英雄聯盟」

日本鹿兒島狂搖…36小時內發生141次地震！　氣象廳曝：還會持續

「最後時光」超催淚！菲利普親王愛享受暖陽　臨終有女王深情相伴

「您的4億元已入帳」快遞員看通知嚇傻　秒衝銀行…竟還有3億！

女子拘留所成後宮！獄警逞獸慾…15歲少女揭真相　恐有更多人受害

火山灰雨狂襲！友邦聖文森火山爆發　慘淪「灰白死城」震撼畫面曝

北韓3千噸級潛艦完工！只剩「試射導彈」...拜登4年恐難安穩睡

菲利普親王葬禮30人名單曝光！　威廉、哈利將並肩步行護靈柩

南非變種可突破輝瑞防禦！施打後仍有5%人感染　較未接種高出8倍

普丁造「機器人大軍」恐虐烏克蘭邊境　整排火砲戰車！內部影片曝

不只羅斯福號！　北京智庫：美海軍另一個戰鬥群進入南海

獨／屏東甜姐兒翻版？恐怖鄰居鐮刀狂襲回家路　他嘆：葉問難防

快訊／新冠肺炎增1死！部桃群聚案889染疫搶救2個半月仍不治

林益全手腕無礙打DH　洪總看好莊韋恩有條件

公投不是投票是討論　柯文哲：年輕人帶頭搞意識形讓人不高興

不只是朋友！超準4點代表「他動心了」　句點後繼續聊、莫名在意

江宏傑：隊內不准談戀愛！　抓包《全明星2》成員十指緊扣…畫面曝

開基鹿耳門媽祖出巡！神轎高高升起　輪椅嬤順利「鑽轎腳」

刺死3母女伴屍！變態宅男無恥喝酒還自殘...曝最愛玩「英雄聯盟」

生態觀察家稱「獼猴吃櫻花要驅趕」惹議　林管處不認同回應了

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

國際熱門新聞

iPhone 13 Pro最新渲染圖曝！　有望成史上最貴

5周內2起！深海巨烏賊驚現本州日本海沿岸

屁孩嗆「拿斧頭砍爆店員」　老爸氣炸押回去道歉

義媒：我們全是「半導體乞丐」都需要台灣

快訊／美國德州公路槍擊　2車互射6傷

野外車震遭牛突襲　人妻「狂頂」下體出血

菲立普親王葬禮將舉行　哈利隻身返國奔喪

北韓官員頻公開抱怨　金正恩下令直接處決

哈利準備返英奔喪　梅根不會同行

美德州爆「公路槍戰」！　2車互射1死5傷

牧場連10年出現男屍　每年至少3具

瑞典外長：不會驅逐中國大使桂從友

老三寶撞爛400年古蹟　大門3秒全塌

艾爾段會烏克蘭總統強調和平合作

更多熱門

相關新聞

日本鹿兒島36小時內發生141次地震

日本鹿兒島36小時內發生141次地震

日本鹿兒島縣近海從9日晚間開始，已連續測得超過141起「震度1以上」地震，且發生超過3次震度4以上地震，居民對此感到惶恐不安。氣象廳表示，可能還會繼續有地震發生，必須做好相關防災準備；專家也指，2000年發生規模5.9地震前，也曾經歷過一段地震不斷的時期。

北韓3千噸級潛艦完工！拜登4年恐難安穩睡

北韓3千噸級潛艦完工！拜登4年恐難安穩睡

日境內首例！沖繩1人確診美國變種病毒

日境內首例！沖繩1人確診美國變種病毒

5周內2起！深海巨烏賊驚現本州日本海沿岸

5周內2起！深海巨烏賊驚現本州日本海沿岸

北韓官員頻公開抱怨　金正恩下令直接處決

北韓官員頻公開抱怨　金正恩下令直接處決

關鍵字：

日韓要聞南韓金泰賢兇嫌母女英雄聯盟宅男跟蹤首爾蘆原區伴屍自殘

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨：太魯閣不要再捐款給76行者

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

用賓士封印別人家！車主怒：知道什麼車？

愛犬託夢頭圓符號！媽誕男嬰淚崩

FB 5億個資外洩！「1秒查」你是否也遭殃

男偶像遭控私生活混亂+染性病

直擊周杰倫、昆凌陪6歲小周周路跑

「大型颱風」最快生成時間曝！　下波變天狂降10度轉雨

周華健唱一半「超大咖歌后突衝上台」　睽違16年世紀合體

停車等女友！大眼妹裸身趴窗誘惑

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

網看《戲說台灣》發現「超兇正妹」！

打開屍袋驚見「妹妹」！禮儀師哭：她好像在告訴我

《全明星2》采子踩線小春1要求！

6年2店員遇害！　屏東通訊行暫停營業

更多

最夯影音

更多
邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD

邱澤也講冷笑話！鍾欣凌求救：可以抱緊我嗎？　 導演用「平凡」形容Lulu..她傻眼大露背XD
惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

惡整！和朋友聯手在媽面前交易　她飆淚怒吼「斷絕母子關係」

梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

梁文音離婚後首過生日　直播唱一半「哭到狂流淚」：傷都會好的　

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

陳零九.呼呼首度合體受訪..羞曝「隨時可婚」　一起賣飲料「點名婁峻碩」求真實意見XD

王家梁撞到洗菜斷韌帶被罵翻！親上火線：很多畫面被剪了…隊長出聲力挺

王家梁撞到洗菜斷韌帶被罵翻！親上火線：很多畫面被剪了…隊長出聲力挺

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面