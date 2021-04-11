「您的4億元已入帳」快遞員看通知嚇傻　秒衝銀行…竟還有3億！

▲越南一名男子突然收到大筆存款入帳。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者張寧倢／編譯

越南胡志明市一名50歲快遞送貨員阿泰（Trinh Huu Thai）日前突然收到銀行簡訊通知他有存款入帳，而且這位陌生人一次就匯給他4億越南盾（約新台幣49萬元），阿泰生平從未收受過如此龐大的金額，飽受驚嚇的他趕緊向銀行通報這筆可疑的資金。

根據越南《青年報》報導，阿泰5日突然收到一封稱「4億越南盾已存入帳戶」的簡訊，嚇得他趕緊向銀行了解情況。經查證，鬧烏龍的是同樣來自胡志明市的41歲婦人丁提哈（Dinh Thi HA），原本想要匯款40萬越南盾（約新台幣490元）卻匯成4億，令人不敢置信的是，丁女士當天的「錯匯」金額高達7億越南盾（約新台幣85萬元），除阿泰收到的4億外，其他3億則匯給了另一名陌生人，所幸後來已收回款項。

報導稱，阿泰29歲那年在建築工程中從高處摔下，腿部重傷、記憶模糊，臥床約3年時間，後來當過司機，最近一年則是在快遞公司上班。儘管阿泰收入微薄，一天20萬越南盾（約新台幣245元）的薪資，僅足夠讓一家三口勉強溫飽，但阿泰仍未起邪念，立刻返還了巨額匯款。

阿泰任職的快遞公司經理黃金寬（Hoang Kim Quan）表示，「起初阿泰告訴我時，我一點也不相信他竟會收到4億，直到看到他的帳戶才知道是真的，但透過阿泰到職一年多來的表現，可以知道他是非常誠實、純樸的人。」阿泰母親得知此事之後也說，雖然家裡過得辛苦，但阿泰沒有拿走那些錢，「我對他感到很自豪。」

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