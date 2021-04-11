火山灰雨狂襲！友邦聖文森火山爆發　慘淪「灰白死城」震撼畫面曝

▲當地能見度非常有限。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

友邦加勒比海島國聖文森索夫瑞火山沉寂數十年後，9日爆發2次，噴出達6000公尺高的熱灰煙塵，約有1.6萬人撤離。隨著厚重火山灰落下，當地瞬間變成灰白世界，遍布強烈硫磺氣味，包括蓋亞那等國紛紛透過暫時開放邊境、運送緊急物資等方式馳援。

綜合法新社、路透報導，索夫瑞火山（La Soufriere）噴發可能持續數天甚至數週，如今厚重的火山灰覆蓋當地建築物、汽車、街道，讓原本綠意盎然的景色頓時陷入灰白世界，部分地區能見度相當低。

Our family in #SaintVincent going through it right now. The volcano there is erupting and the people are being evacuated pic.twitter.com/Qdfp4QRaQD — S.K.N Black Star @crystos) April 9, 2021

火山爆發後，可見當地人外出撐著傘試圖減少飄落在身上的火山灰。厚重火山灰也正在移動中，現已東移約175公里，影響鄰近島國巴貝多（Barbados），當地居民現已被告知盡量待在家中。

▲厚重火山灰散落在當地建物、街道。（圖／翻攝自臉書／UWI Seismic Research Centre）

令人慶幸的是，此次爆發並未造成人員傷亡，但島上11萬多名居民受到影響，境內多數地區如今面臨斷水狀況，且領空也關閉。

「呼吸變得很困難」，聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves）坦言，儘管噴發活動減緩，但火山灰與煙霧仍存在，「衝上天際的東西勢必飄落」，當局正致力於清除火山灰，也與願意提供協助的國家接觸，證實蓋亞那及委內瑞拉已派遣船隻運送緊急物資。

索夫瑞火山最近一次的爆發是在1979年，而先前規模最大的火山爆發活動發生於1902年，當年奪走1600多條人命。

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