火山灰雨狂襲！友邦聖文森火山爆發　慘淪「灰白死城」震撼畫面曝

▲當地能見度非常有限。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合外電報導

友邦加勒比海島國聖文森索夫瑞火山沉寂數十年後,9日爆發2次,噴出達6000公尺高的熱灰煙塵,約有1.6萬人撤離。隨著厚重火山灰落下,當地瞬間變成灰白世界,遍布強烈硫磺氣味,包括蓋亞那等國紛紛透過暫時開放邊境、運送緊急物資等方式馳援。

綜合法新社、路透報導,索夫瑞火山(La Soufriere)噴發可能持續數天甚至數週,如今厚重的火山灰覆蓋當地建築物、汽車、街道,讓原本綠意盎然的景色頓時陷入灰白世界,部分地區能見度相當低。

Our family in #SaintVincent going through it right now. The volcano there is erupting and the people are being evacuated pic.twitter.com/Qdfp4QRaQD