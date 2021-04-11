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英國驚現「神秘綿羊圈」！他直擊羊群1行為超詭異　嚇到衝回家

▲▼ 英國東薩塞克斯郡一名男子近日直擊數百隻綿羊圍成同心圓的奇怪一幕。（圖／翻攝自臉書）

▲霍格透露，他以前從未看過羊群有過這樣的行為。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國東薩塞克斯郡一名男子近日直擊數百隻綿羊圍成同心圓的奇怪一幕，且遠在半英里（約800公尺）以外的距離就發現，羊群甚至一反常態變得相當安靜，讓他直呼「太怪異」。

綜合每日郵報、太陽報報導，現年47歲的英國男子霍格（Christopher Hogg）前陣子騎機車外出，但就在翻越小山時，突然發現眼前遠方的田野有個看起來像是外太空飛船的巨大圓狀物。

▲▼ 英國東薩塞克斯郡一名男子近日直擊數百隻綿羊圍成同心圓的奇怪一幕。（圖／翻攝自臉書）

「當時我距離那邊大概還有半英里，這讓我覺得，不管那是什麼都相當巨大」，霍格表示，那一幕看起來有些詭異，隨著距離越來越近，才發現奇怪的圓狀物是數百隻綿羊群。

只不過，霍格也說，他騎車外出幾乎每日都會看見羊群，但從未看過羊群有過這樣的行為，「通常羊滿吵的，但今天非常安靜，安靜到好像在發呆，這真的太怪異了。」

霍格拍下眼前的景象後，隨即返家與妻子維多莉亞（Victoria）和兒子路易斯（Louis）分享，但仍無法解開謎團。如今他也在臉書社團上傳照片，吸引數百名網友熱議。

▲▼ 英國東薩塞克斯郡一名男子近日直擊數百隻綿羊圍成同心圓的奇怪一幕。（圖／翻攝自臉書）

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