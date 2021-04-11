德媒曝中國正為攻台做準備！　警惕歐洲需「摒棄天真」、表明立場

▲德語媒體最近不約而同地將焦點放在中國在經濟與軍事的野心上。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

德語媒體《商報》和《新蘇黎世報》最近不約而同地將焦點放在中國在經濟與軍事的野心上，認為西方國家沒有必要完全孤立中國，但不可在經濟上完全依賴中國，且在與中國打交道時必須「摒棄天真」。外媒也指出，即使是保持中立的瑞士，也必須在美中的對抗中表明立場。

德國之聲在4月8日的報導中，引述德國《商報》前總編齊瑟默（Bernd Ziesemer）的評論指出，德國政界至今仍在不斷美化該國目前對中國的政策，並提醒人們必須對此提高警惕。齊瑟默表示，「中共政府利用推特等平台在西方搞政治宣傳，卻隔絕本國人民與世界的聯繫、禁止民眾使用這些平台，凸顯了這個政權的虛偽。 」

他強調，美歐的菁英對越發咄咄逼人的中國政府感到失望，他們正努力尋求方法，以期達到在經濟上部分與中國脫鉤的目標，「不過，這並不等同於徹底孤立中國」。他分析道，中國國家主席習近平最近鼓勵中企，在5年內「完全擺脫」對西方科技的依賴，這可能隱藏了中國想武統台灣的想法，因為若中國真的以武力攻打台，將無法避免西方制裁，因此「中國正為這種最壞情況做準備」。

▲齊瑟默提醒，歐洲在與中國打交道時必須「摒棄天真」。（圖／達志影像／美聯社）

齊瑟默提醒，中國在經濟與軍事上都有野心，配合其對歐洲的大規模威嚇戰略，這一切都讓當前的局勢變得十分危險，因此歐洲在與中國打交道時必須「摒棄天真」。

瑞士《新蘇黎世報》則指出，瑞士政府想盡量在美中的角力戰中保持中立立場，但瑞士恐怕無法長久地在兩國之間走鋼索。報導提到，美國不久前與其十多個盟友共同發表聲明，譴責中國在疫情溯源問題上，拒絕和世衛（WHO）開展更廣泛合作。在發表聲明前，美方曾基於「瑞士也是認同美國價值觀的夥伴」邀請瑞士簽字，但瑞士外交部以「恪守中立」為由謝絕連署。

報導引述瑞士聯邦情報局最新報導的數據表示，世界將分裂成2個陣營，瑞士的迴旋空間已經越變越小，因此長遠看來，瑞士想在美中之間取得平衡幾乎是不可能的。報導還建議，瑞士應將自身定位成「中立，但明確的西方國家」，即實際上傾向美國立場，但不聯署美國的外交挑釁，才能在一個日趨分化的世界中佔據有利先機。

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