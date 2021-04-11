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美國趨勢大師約翰奈思比辭世　享耆壽92歲

▲▼ 美國趨勢大師約翰奈思比（John Naisbitt）。（圖／圖／達志影像／newscom）

▲美國趨勢大師約翰奈思比。（圖／圖／達志影像／newscom）

文／中央社柏林10日綜合外電報導

被譽為當代趨勢大師的美國作家約翰．奈思比（John Naisbitt）的妻子桃樂絲今天表示，奈思比於8日在奧地利沃爾特湖（Lake Woerthersee）附近的第2個家安詳辭世，享壽92歲。

奧地利新聞通訊社（APA）稍早前曾報導奈思比辭世消息。

奈思比的1982年暢銷著作「大趨勢」（Megatrends）長達兩年位居紐約時報暢銷書排行榜，且大部分時間都排名第一，該書曾在57個國家出版，銷售超過1400萬本。

奈思比於1929年1月15日出生於美國猶他州鹽湖城（Salt Lake City），並於格倫伍德（Glenwood）長大，生涯早年曾在柯達公司（Kodak）和美國商業機器公司（IBM）擔任主管，34歲時獲時任美國總統甘迺迪（John Kennedy）任命為助理教育專員。

奈思比著作頗豐，其後出版的「2000年大趨勢」（Megatrends 2000）、「全球弔詭」（Global Paradox）、「亞洲大趨勢」（Megatrends Asia）等也引起極大迴響。

奈思比也出過一些與中國有關的書，並創立奈思比中國研究院（Naisbitt China Institute），研究中國社會、文化和經濟轉型。奈思比於2009年出版「中國大趨勢」（China's Megatrends）一書，分析中國的崛起。

奈思比一生當中曾針對「未來學」發表眾多演講。

妻子姚樂絲（Doris Naisbitt）成為他的德語出版商後，兩人於2000年結為連理。奈思比身後，除妻子以外，還留下5個子女和12名孫子女。

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