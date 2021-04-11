北韓3千噸級潛艦完工！只剩「試射導彈」...拜登4年恐難安穩睡

▲北韓近來正在改造新形潛艦，圖為北韓官媒紀錄片2020年1月公開的新浦級潛艦影像。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近來不斷出現異常軍事舉動，繼3月25日朝東海（日本海）試射彈道飛彈，用於打造核潛艦的新浦造船廠也頻頻被衛星偵測到異常動向，包括浮動型船塢的移動、駁船位置不同等。對此，美國與南韓軍事與情報當局分析，北韓可能已於近日完成潛艦建造，恐於近期舉行下水儀式，做為軍事上威脅美國的最大籌碼。

根據《韓聯社》報導，位於北韓咸鏡南道的新浦造船廠近來被偵測異常動向，而南韓多名政府消息人士表示，南韓與美國的情報當局預測，綜合各方的訊號情報來分析，北韓已於近期完成潛艦建造作業。

美國與南韓的軍事情報指出，北韓近來在新浦造船廠一棟長190多公尺、寬36公尺的密閉式大型建築內，將一艘1800噸重的羅密歐級潛艦，改造成一艘3000噸級的潛艦，艦長80公尺、艦寬（直徑）7公尺，可以搭載3枚潛射彈道飛彈（SLBM）。

由於建築位置過於隱密，美國軍事情報當局難以透過衛星偵測，分析北韓建造潛艇的具體過程。

▲北韓新浦造船廠浮動式船塢被移動，恐代表新造潛艦即將下水。（圖／翻攝自38 north）

消息人士分析，自從美國拜登政府今年1月就任以後，北韓為了在戰略上擴大對美國的施壓，正在苦惱到底於何時讓潛艦下水，而若該艘3000噸級潛艦下水後，北韓下一部極有可能試射SLBM「北極星3型」。

此外，北韓也同時正在進行一艘4至5千噸級中大型潛艦的建造，預計該艘新潛艦可以搭載去年10月與今年1月閱兵儀式上公開的新研發戰略武器SLBM「北極星-4ㅅ」、「北極星-5ㅅ」。

據悉，北韓官媒曾於2019年7月公開最高領導人、朝鮮勞動黨總書記金正恩視察新浦造船廠的影像，進而對外公開北韓正進行潛艦建造的事實。

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