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女子拘留所成後宮！獄警逞獸慾…15歲少女揭真相　恐有更多人受害

▲▼30歲警衛理查森（Javontate Richardson）。（圖／MIAMI-DADE POLICE）

▲30歲監獄警衛理查森（Javontate Richardson）。（圖／MIAMI-DADE POLICE）

記者張方瑀／綜合報導

美國佛州警方9日逮捕了一名女子拘留中心的警衛，因為他涉嫌和一名15歲女囚犯發生性行為，直到少女通知護理專員後，事情才因此曝光。目前這名警衛除了遭逮捕外，也已經被開除，但警方擔心可能還有更多受害者。

根據《邁阿密先驅報》報導，邁阿密女子拘留中心一名15歲囚犯5日向護理專員表示，中心內的30歲警衛理查森（Javontate Richardson）強迫與她發生性行為，而獄方調閱監視器後證實，目前已將理查森逮捕。

負責拘留中心警衛的承包商TrueCore表示，他們已經在8日將理查森開除，並會全力配合警方調查。美國少年司法部（DJJ）在聲明中指出，理查森對少女造成的傷害是不可原諒的，希望能得到合理的法律制裁，同時也擔心還有更多受害者。

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