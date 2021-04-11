普丁造「機器人大軍」恐虐烏克蘭邊境　整排火砲戰車！內部影片曝

▲一段由俄國士兵拍攝的內部影片顯示，俄羅斯向烏克蘭東部邊境附近地區派遣多輛戰車。（圖／翻攝自推特／@GirkinGirkin）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯與烏克蘭緊張情勢升溫，網路上流傳出許多俄國派遣裝甲車隊與士兵集結於沃羅涅日市（Voronezh），雖然此處距離烏克蘭還有大約160多公里，但Maxar科技集團拍攝到的衛星影像卻顯示，邊境俄軍的規模恐比想像中的更加龐大。此外，更有外媒報導，俄羅斯將推動部署機器人大軍等未來科技。

▼俄國靠近烏克蘭邊境訓練基地的最新衛星照曝光，可見部隊規模龐大。

Russian forces are massing on Ukraine's border. Bluff or not, Putin is playing with firehttps://t.co/k6ZwsSSgXs — DrJX1555 (@DJx1555) April 11, 2021

綜合CNN與《每日星報》報導，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）本周前往了766號生產技術企業，以視察無人機器人的運行情況，在與烏克蘭邊境的緊張局勢中，這批新型武器預計會成為俄軍開發科技的先鋒，大力推動機器人軍隊的部署。同時，一種可以在水下操作的間諜機器人也正在進行研發。

俄國防部宣布，俄羅斯武裝部隊預計成立第一個擁有打擊機器人（strike robots）的單位，用以操作「鈾-9」（Uran-9）機器人系統或戰車，特種部隊將接受機器人車輛操作訓練。此前，俄羅斯向烏克蘭東部邊境派遣軍隊，引發外界擔心，可能爆發地區戰爭。有分析人士猜測，俄羅斯派遣「維和」部隊干預邊境的實質目的，可能是想併吞頓巴斯（Donbas）分裂地區。

近來，網路上不斷流傳出許多俄羅斯大規模集結軍隊的影片，甚至包含由俄軍內部士兵在訓練基地所拍攝的畫面，以及許多裝甲戰車、火砲、軍用卡車一輛輛接連前往烏克蘭邊境的附近地區。此外，Maxar科技集團公布的最新衛星影像更顯示，俄軍的駐軍規模相當龐大。但也有部分專家認為，這只是普丁對美國新任總統拜登與西方的警告，而不是迫在眉睫的戰前徵兆。

白宮日前表示，俄羅斯目前邊境軍隊的數量是自2014年烏俄衝突爆發以來最多之際，在南方更靠近克里米亞半島的地區則約有4000名武裝士兵進駐，但烏克蘭估計，至少有8.5萬名俄國士兵。白宮對於俄方不斷升級的侵略的擔憂日益擴大，美國官員也暗示，下周將派遣2艘軍艦前往黑海，此舉被認為是美國加強介入力度的訊號。德國總理梅克爾則於8日的電話會議上要求俄羅斯總統普丁撤軍。

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