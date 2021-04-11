Clubhouse全球6成用戶個資外洩！130萬人免費被看光　這裡一鍵查

記者陳宛貞／綜合外電報導

社群媒體Facebook在全球擁有逾26億活躍使用者，其中5.3億名用戶個資驚傳外洩，台灣也有73萬多人受害。繼臉書以後，2020年爆紅的語音社群軟體Clubhouse竟也爆出用戶資料外流，至少130萬名使用者的姓名等個資被公布在網路上，佔其200萬總用戶高達65%。

▲ Clubhouse目前僅推出iOS版本，截至2月累計200萬使用者。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

資安媒體《Cyber News》10日報導，繼Facebook及LinkedIn逾10億筆個資在網路上被公開拋售，如今似乎輪到Clubhouse，多達130萬用戶個資以資料庫形式在駭客論壇上流傳，包括ID、姓名、大頭貼、使用者名稱、已連結的Twitter與Instagram帳號、追蹤人數及追蹤者人數、註冊日期、邀請自己加入之用戶使用者名稱，且可免費查看。

報導指出，有心人士可利用上述資訊，以多種方式威脅Clubhouse用戶，例如針對性網路釣魚或其他類型的社交工程攻擊、暴力破解密碼等。儘管這份資料庫未包含任何敏感資料，例如信用卡資訊或法律文件，但就算只有使用者名稱，對一名有能力的電腦犯罪者來說，已經足以構成傷害。

▲《Cyber News》網站提供讀者查詢其社群媒體個資是否外洩。（圖／翻攝自cybernews）

若懷疑自己是個資外流的Clubhouse用戶之一，《Cyber News》建議採取以下措施，包括更改密碼、考慮使用密碼管理員生成複雜密碼、將所有使用中帳戶完成雙重身分驗證、隨時提防網路釣魚、勿點擊任何可疑資訊或回覆陌生人。該報也提供擁有150多億筆個資外洩紀錄的資料庫，輸入信箱或手機號碼即可查詢。

《Cyber News》已聯絡Clubhouse，以確認外洩的資料是否屬實，以及該公司是否知道系統遭到入侵，截稿前未取得回應。

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